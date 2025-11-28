Сайт Конференция
AMD готовит к релизу видеокарты Radeon R9700S и R9600D
Семейство карт серии Radeon AI PRO R9000 на архитектуре RDNA 4 будет расширено

Линейка видеокарт AMD Radeon AI PRO R9000 на архитектуре RDNA 4 в настоящее время состоит из единственной модели Radeon AI PRO R9700. Её начали продавать в октябре по цене $1299. Эта карта имеет 32 ГБ памяти и ядро с поддержкой искусственного интеллекта.

В будущем AMD собирается выпустить больше видеокарт Radeon AI PRO R9000 потребительского уровня. Источники KOMACHI_ENSAKA и Ruby Rapids сообщили, что компания добавила карты Radeon AI PRO R9700S и Radeon AI PRO R9600D на страницы поддержки. Пока спецификации и прочая информация об этих двух видеокартах отсутствуют.

Судя по наименованиям, Radeon AI PRO R9700S может быть мобильным вариантом, став первой картой на RDNA 4 для сегмента мобильных компьютеров. В карте ожидается использование графического чипа Navi 48 и до 32 ГБ памяти. Это позволит противостоять ноутбукам с видеокартой RTX 5090, где тоже 32 ГБ. Поскольку карты RX 9070 XT в последних играх показывают скорость уровня RTX 5080, можно ожидать, что ИИ-производительность также не будет отставать.

Radeon AI PRO R9600D может быть основана на специальной версии чипа Navi 44. Это может быть карта для продажи в Китае.

Можно рассчитывать получить новую информацию о картах Radeon AI PRO R9000 на выставке CES 2026.

#amd #видеокарты #radeon
Источник: wccftech.com
