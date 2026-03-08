Пользователь отмечает, что следовал рекомендациям.

В сети Интернет представлено немало случаев расплавления 16-контактных разъёмов питания на видеокартах серии GeForce RTX 50, но с завидной регулярностью происходят новые — в частности, участник Reddit под ником sekaijinew опубликовал свою историю.

Как сообщает пользователь, он приобрёл видеокарту Nvidia GeForce RTX 5090 Founders Edition в начале прошлого года и не имел с ней проблем в течение некоторого времени, но спустя около 12 месяцев столкнулся с внезапными сбоями во время игр, которые постепенно учащались, после чего они стали происходить и в режиме ожидания, а ОС перестала определять видеоадаптер, пока не будет перезагружена.

Источник фото: sekaijinew/Reddit

После проверки кабеля питания пользователь понял, в чём дело — 16-контактный разъём начал плавиться. Пострадавший владелец RTX 5090 FE использовал адаптер 12V-2×6, который шёл в комплекте с видеокартой, предполагая, что с ним не возникнет проблем, подсоединив его к блоку питания Corsair AX1600i.

Он отмечает, что проблема явно не связана с ошибкой с его стороны, так как он следовал рекомендациям, подключив разъём до упора и не погнув кабель, а также не передвигая ПК. В настоящее время пользователь оформил возврат по гарантии и, судя по всему, больше не планирует использовать комплектный адаптер. Впрочем, ранее владельцы видеокарт GeForce RTX 50 сталкивались с расплавлением коннектора и при использовании кабелей питания от сторонних производителей.