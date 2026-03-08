Телескоп Джеймса Уэбба (JWST) подтвердил, что астероид 2024 YR4 пролетит мимо Земли и Луны в 2032 году. Ранее шансы на столкновение оценивали в 3,1%, и это рекордный риск за всю историю.

Астероид 2024 YR4 привлек внимание астрономов неслучайно. Объект диаметром около 67 метров (размером с Пизанскую башню) двигался по траектории, которая вызвала опасения. Первоначальные расчеты давали 3,1% вероятности столкновения с Землей. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений.

Для уточнения траектории задействовали космический телескоп Джеймса Уэбба (James Webb Space Telescope). 18 и 26 февраля инструмент провел наблюдения объекта, находящегося за миллионы километров. В NASA отмечают, что это были одни из самых сложных измерений астероида. Цель была едва различима даже для чувствительной оптики Уэбба.

Полученные данные позволили окончательно исключить угрозу. Астероид не столкнется ни с Землей, ни с Луной. Максимальное сближение со спутником составит около 21 200 километров. Это ближе орбит некоторых геостационарных спутников, но для космических масштабов расстояние безопасное.

Ранее вероятность удара по Луне оценивали в 4,3%. Теоретически такое столкновение могло бы создать вспышку, видимую с Земли, и вызвать метеорный поток из обломков. Но сценарий не подтвердился.

Следующие наблюдения астероида запланированы на 2028 год, когда он снова приблизится к Земле. Для планетарной защиты 2024 YR4 остается ценным объектом. Реальная угроза пока отвергнута, но отрабатывать методики отслеживания и прогнозирования можно и на нём.