На них будут собраны ремиксы советских песен, звучащие в игре.

Любители музыки, считающие себя истинными меломанами, предпочитают прослушивать композиции не в цифровом виде, а на виниловых пластинках. Специально для таких ценителей студия Mundfish, известная, как разработчик экшена Atomic Heart, анонсировала игровой саундтрек на «виниле».

Источник изображения: Mundfish / «Клюква Рекордс».

На пластинках будет собрана звучащая в игре музыка, представленная, по большей части, ремиксами советских популярных композиций. В качестве партнёра Mundfish выбрала компанию «Клюква Рекордс», которая и отвечает за производство и распространение будущих пластинок.

Саундтрек предлагается в базовом и «делюкс» вариантах: по цене в 5 500 рублей и 8 500 рублей соответственно. В расширенном издании помимо 25 композиций будут продаваться также слипкейс и дополнительная пластинка меньшего диаметра с бонусными треками. Предзаказы уже начались, а когда начнутся непосредственно поставки пластинок, сообщат попозже.

Насколько актуален выпуск музыкальных виниловых пластинок с саундтреком из игры, вышедшей больше трёх лет назад, вопрос пока открытый. Полагаем, лучшим ответом на него станет статистика продаж героев данного материала.