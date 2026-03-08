Nvidia выплатит своему генеральному директору Дженсену Хуангу бонус в размере 4 миллионов долларов при достижении финансовых целей к 2027 году.

Издание Tom's Hardware со ссылкой на документы, поданные в регулирующие органы, сообщает о бонусной выплате для главы Nvidia (Nvidia Corporation) Дженсена Хуанга (Jensen Huang). Компания установила денежное вознаграждение в размере $4 млн, которое зависит от финансовых результатов к 31 января 2027 года.

Для самого руководителя эта сумма выглядит скромно. По данным Reuters, общий компенсационный пакет Хуанга за 2025 год достиг $49,9 млн. При этом около $39,8 млн пришлись на выплаты в виде акций.

Новый бонус компания выплатит наличными. После уплаты федеральных и региональных налогов Хуанг получит примерно от $2 до $2,5 миллиона долларов.

Основную часть его состояния формируют акции Nvidia. Хуанг владеет примерно 3,5% компании, а его личное состояние оценивают примерно в $150–$164 млрд. В прошлом году он продал около 6 миллионов акций Nvidia. Их стоимость составила около $925 млн.

Базовая зарплата руководителя долго оставалась неизменной. Nvidia повысила ее только в прошлом году, чтобы уровень компенсации соответствовал оплате труда других руководителей технологических компаний.