Газета South China Morning Post сообщает, что китайские ученые определили химический состав обратной стороны Луны с помощью модели искусственного интеллекта. Для анализа использовали образцы, доставленные миссией Chang'e‑6.

Миссия Chang'e‑6 впервые привезла на Землю образцы с обратной стороны Луны. Эти данные позволили специалистам из Chinese Academy of Sciences и Tongji University создать подробную модель химического состава поверхности спутника нашей Земли. Результаты показали, как формировались разные регионы лунной коры.

Фото - South China Morning Post

Может быть интересно

Обратная сторона Луны долго оставалась плохо изученной. Почти половина поверхности спутника постоянно обращена от Земли, поэтому большинство прежних карт создавали на основе наблюдений видимой стороны и образцов, полученных во время программ Apollo, Luna program и Chang'e‑5.

После миссии Chang'e-6 ситуация изменилась. Аппарат доставил полутора килограммов грунта из района South Pole‑Aitken Basin — крупнейшего и одного из самых древних ударных бассейнов на Луне. Эти образцы ученые использовали для обучения модели искусственного интеллекта.

Модель сопоставляла спектральные данные и изображения поверхности с химическим составом пород. Для анализа также использовали информацию с японского лунного зонда Kaguya. В результате ИИ научился по отраженному солнечному свету определять, сколько в породе железа, титана, алюминия, магния, кальция и кремния.

Выяснилось несколько интересных моментов. Во-первых, состав трех главных лунных регионов — темных базальтовых равнин (их называют морями), светлых древних высокогорий и самого кратера — серьезно различается. Во-вторых, данные подтвердили старую гипотезу: когда-то Луна была покрыта океаном магмы. Он остывал неравномерно, из-за чего кора и мантия на видимой и обратной сторонах сформировались по-разному.

Все полученные данные могут помочь при выборе мест для будущих лунных миссий.