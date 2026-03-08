Миссия Chang'e‑6 впервые привезла на Землю образцы с обратной стороны Луны. Эти данные позволили специалистам из Chinese Academy of Sciences и Tongji University создать подробную модель химического состава поверхности спутника нашей Земли. Результаты показали, как формировались разные регионы лунной коры.
Фото - South China Morning Post
Обратная сторона Луны долго оставалась плохо изученной. Почти половина поверхности спутника постоянно обращена от Земли, поэтому большинство прежних карт создавали на основе наблюдений видимой стороны и образцов, полученных во время программ Apollo, Luna program и Chang'e‑5.
После миссии Chang'e-6 ситуация изменилась. Аппарат доставил полутора килограммов грунта из района South Pole‑Aitken Basin — крупнейшего и одного из самых древних ударных бассейнов на Луне. Эти образцы ученые использовали для обучения модели искусственного интеллекта.
Модель сопоставляла спектральные данные и изображения поверхности с химическим составом пород. Для анализа также использовали информацию с японского лунного зонда Kaguya. В результате ИИ научился по отраженному солнечному свету определять, сколько в породе железа, титана, алюминия, магния, кальция и кремния.
Выяснилось несколько интересных моментов. Во-первых, состав трех главных лунных регионов — темных базальтовых равнин (их называют морями), светлых древних высокогорий и самого кратера — серьезно различается. Во-вторых, данные подтвердили старую гипотезу: когда-то Луна была покрыта океаном магмы. Он остывал неравномерно, из-за чего кора и мантия на видимой и обратной сторонах сформировались по-разному.
Все полученные данные могут помочь при выборе мест для будущих лунных миссий.