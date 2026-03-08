Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Китайские ученые составили карту минералов обратной стороны Луны с помощью ИИ
Газета South China Morning Post сообщает, что китайские ученые определили химический состав обратной стороны Луны с помощью модели искусственного интеллекта. Для анализа использовали образцы, доставленные миссией Chang'e‑6.

Миссия Chang'e‑6 впервые привезла на Землю образцы с обратной стороны Луны. Эти данные позволили специалистам из Chinese Academy of Sciences и Tongji University создать подробную модель химического состава поверхности спутника нашей Земли. Результаты показали, как формировались разные регионы лунной коры.

Фото -  South China Morning Post

Может быть интересно

Обратная сторона Луны долго оставалась плохо изученной. Почти половина поверхности спутника постоянно обращена от Земли, поэтому большинство прежних карт создавали на основе наблюдений видимой стороны и образцов, полученных во время программ Apollo, Luna program и Chang'e‑5.

После миссии Chang'e-6 ситуация изменилась. Аппарат доставил полутора килограммов грунта из района South Pole‑Aitken Basin — крупнейшего и одного из самых древних ударных бассейнов на Луне. Эти образцы ученые использовали для обучения модели искусственного интеллекта.

Модель сопоставляла спектральные данные и изображения поверхности с химическим составом пород. Для анализа также использовали информацию с японского лунного зонда Kaguya. В результате ИИ научился по отраженному солнечному свету определять, сколько в породе железа, титана, алюминия, магния, кальция и кремния.

Выяснилось несколько интересных моментов. Во-первых, состав трех главных лунных регионов — темных базальтовых равнин (их называют морями), светлых древних высокогорий и самого кратера — серьезно различается. Во-вторых, данные подтвердили старую гипотезу: когда-то Луна была покрыта океаном магмы. Он остывал неравномерно, из-за чего кора и мантия на видимой и обратной сторонах сформировались по-разному.

Все полученные данные могут помочь при выборе мест для будущих лунных миссий.

#китай #искусственный интеллект #ии #луна #chang&#x27;e-6
Источник: scmp.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси начались испытания 50-тонного карьерного бульдозера БЕЛАЗ-78542
1
Need for Speed Carbon с трассировкой пути протестировали на RTX 5080 и сравнили с оригиналом
6
Кризис флеш-памяти уже оказался глубже, чем оперативной памяти
3
Энтузиаст протестировал ПК на Core i5-12400F с Radeon RX 480 8 ГБ в популярных играх
2
Российский электромобиль «Атом» готовят к выходу на рынок такси
+
Некоторые россияне прибегают к фиктивным разводам ради получения двух льготных ипотек вместо одной
+
Проезд по Московскому скоростному диаметру через неделю подорожает на 15%
4
Galaxy S26 Ultra заметно превзошёл S25 Ultra в тестах автономности GSMArena
+
Компактный смартфон OnePlus 15T на Snapdragon 8 Elite Gen 5 протестирован в Geekbench
+
Багдадская батарея заработала спустя 2000 лет благодаря старому припою
5
Создан прецедент переписывания Open Source-проекта с помощью ИИ для смены лицензии
+
В Сети появились фотографии салона электрического спорткара Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe
+
Цена товара на маркетплейсах перестанет зависеть от способа оплаты
12
У гибридных автомобилей может возникать специфическая проблема с бензиновым двигателем
16
Производители памяти продолжают взвинчивать цены на NAND из-за бума ИИ
4
В США подняли вопрос перезапуска АЭС Индиан-Пойнт
+
В России создали капли от насморка на базе минерала бишофита без эффекта привыкания
1
Несколько пользователей сообщили о принудительном обновлении до Windows 11 25H2
1
Энтузиаст протестировал Intel Arc A750 в паре с Ryzen 7 7800X3D в популярных играх
+
Владелец Nvidia RTX PRO 5000 Blackwell столкнулся с недостающим числом блоков ROP
1

Популярные статьи

«Зараза», «Убежище», «В поисках живых»: краткий обзор новых фильмов (субъективно)
8
Steam на Xbox и Windows 12 по подписке — что скрывается за новой консолью Microsoft Project Helix
2
Героини видеоигр, о которых часто забывают – специальный выпуск к 8 марта
1
«Адское пламя», «Одна миля», «Рыцарь семи королевств»: обзор новинок кинематографа
1

Сейчас обсуждают

IRanPast
20:34
На второй дошик зарабатываешь для жены в честь 8 марта?
«Адское пламя», «Одна миля», «Рыцарь семи королевств»: обзор новинок кинематографа
swr5
20:33
я думал, что они термоядерные заряды позади корабля будут сбрасывать и их взрывы будут разгонять корабль за счет давления на парус.
Американские учёные разработали фотокристаллический световой парус для полетов к другим звёздам
Vergo
20:25
Кое-что все-таки дошло. Не буду перечислять здесь все таинственные, загадочные артефакты прошлого, ставящие в тупик современных ученых. Их много, очень много. Древние люди были, как минимум, не глупее...
Багдадская батарея заработала спустя 2000 лет благодаря старому припою
Евгений Шрайнер
20:17
В теории квадратный метр такого паруса под стоваттным лазером разгонит аппарат до сотен метров в секунду всего за час какая же бредятина. Сам парус может быть. А аппарат какого веса, какой вообще аппа...
Американские учёные разработали фотокристаллический световой парус для полетов к другим звёздам
deema35
19:43
Очень интересный шаг. Ведь деньги заплатили покупатели продукции в виде более высокой цены устройств. А обратно теперь эти деньги получит Nintendo.
Nintendo подала иск к правительству США о возмещении пошлин, уплаченных из-за тарифов Трампа
artemuss1990
19:26
Петух сраный
Дженсен Хуанг назвал дефицит памяти большим благом для NVIDIA
Djereli
19:18
В каком месте антирейтинг если по дорогам устроили хаус из знаков, неправильных разметок трассы и направлений.
Москва и Подмосковье возглавили антирейтинг регионов России по количеству нарушителей ПДД
IRanPast
18:49
Куртка своим DLSS убивает графику!
Дженсен Хуанг назвал дефицит памяти большим благом для NVIDIA
Дмитрий Бабенко
18:17
Отвечу тебе спустя 3 года, арктик такая же помойка, через 3 года одна вода умерла которая под малыми нагрузками, через 1 год умерла которая под большими, все так же забито в каналах
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
vitya76
18:17
Полотер снова с новым ником припрется
«Зараза», «Убежище», «В поисках живых»: краткий обзор новых фильмов (субъективно)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter