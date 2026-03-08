Сайт Конференция
Global_Chronicles
Представлен 50-тонный карьерный бульдозер БЕЛАЗ-78542 с 550-сильным двигателем
Пресс-центр БЕЛАЗа сообщил о начале заводских испытаний нового колесного бульдозера тяжелого класса. Модель БЕЛАЗ‑78542 разработали для работы в карьерах. Машина получила мощный двигатель, большой отвал и систему контроля состояния техники.

На предприятии «БЕЛАЗ» вывели на испытания новую машину — колесный бульдозер БЕЛАЗ‑78542. Конструкторы создавали ее для работы в условиях открытой добычи: техника должна перемещать крупные объемы породы и одновременно выполнять выравнивание площадок. Перед началом эксплуатации производитель проверяет машину на заводском полигоне. 

Бульдозер относится к тяжелому классу. Его масса составляет около 50 тонн. Под капотом стоит четырехтактный дизель мощностью 550 лошадиных сил (404 кВт). Такой двигатель рассчитан на работу под высокой нагрузкой, что важно для карьерной техники.

Может быть интересно

Свою трансмиссию на заводе сделали гидромеханической. В системе используется гидротрансформатор с моделирующей муфтой, которая регулирует передачу тяги на колеса. Это помогает сохранить сцепление с поверхностью и уменьшает износ шин, особенно на влажном или рыхлом грунте. Коробка передач переключается плавно и без рывков подает мощность на ведущие колеса. Максимальная скорость машины достигает 35 километров в час.

Основной рабочий инструмент — полусферический отвал шириной 4,7 метра. За один проход он способен сдвинуть до 10 кубов горной массы. На полную высоту (полтора метра) отвал поднимается за 5 секунд, а глубина заглубления достигает почти полуметра.

Машина получила увеличенные колеса и подвижную ходовую базу, поэтому она может работать как на просторных карьерных участках, так и на ограниченных площадках. Топливный бак объемом 715 литров рассчитан на работу в течение всей смены.

В кабине установлена система IMS, которая показывает основные параметры работы машины — температуру двигателя, давление в системах и уровень топлива. После завершения заводских проверок бульдозер отправят на испытания уже в реальных условиях карьера.

*  все фото belaz.by/press-centre

#белаз #бульдозеры #карьерная техника #белаз-78542
Источник: belaz.by
