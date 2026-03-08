Судя по её публикациям в X, она огорчена сделкой с властями США

Кэйтлин Калиновски (Caitlin Kalinowski), возглавлявшая в компания OpenAI подразделение робототехники и потребительского оборудования, подала в отставку из-за соглашения с Министерством обороны США. Она опубликовала пост в социальной сети X, где подчеркнула, что это решение было для неё непростым. Источник изображения: Reuters

URL изображенияКалиновски связывает своё решение об увольнении из компании с тем, что руководство OpenAI преждевременно заключило соглашение с американским правительством о неограниченном использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ) для обеспечения национальной безопасности США. Бывший инженер OpenAI считает, что вопросы организации слежки за американцами или управления стратегическими вооружения без участия человека, для чего Пентагон теоретически может начать применять ИИ, требовали тщательного обсуждения.

«Речь шла о принципах, а не о людях», – добавила она.

Бывший руководитель подразделения робототехники OpenAI не озвучила, сколько сотрудников уволились из компании по аналогичной причине, сославшись на договор о неразглашении информации. При этом она объяснила, что суть её претензии к решению руководства OpenAI – принятие поспешного решения о сотрудничестве с Пентагоном без реальных ограничений.

Как известно, OpenAI без публичной огласки связалась с Пентагоном, когда её конкурент Anthropic начал отказывать военным в неограниченном доступе к технологиям ИИ. В короткие сроки генеральный директор компании Сэм Альтман (Samuel Harris Altman) утвердил сделку с правительством США, заверив, что компания получила от властей гарантии законного использования ИИ. Тем не менее, соглашение было утверждено действительно быстро и не обсуждалось на корпоративном уровне.