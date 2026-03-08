Счастливчику улыбнулась удача.

Неблагоприятная ситуация на рынке памяти и заметно возросшие цены заставляют целый ряд покупателей искать площадки с более доступными ценниками, и некоторым действительно везёт — в частности, участник платформы Reddit под ником SealdragoEx поделился свежей историей, в которой рассказал об удачном приобретении.

Как сообщает пользователь, его тесть посещает магазины, распродающие излишки товаров, которым не нашлось места на других площадках, со скидками, и иногда находит очень интересные предложения, как это произошло и сейчас — ему удалось приобрести два комплекта оперативной памяти по 60 долларов каждый.

Источник фото: SealdragoEx/Reddit

На опубликованном фото видно, что приобретение представляет собой набор Acer Predator PALLAS II DDR5-6000 2x32 ГБ, которых тестю удалось купить целых два. В настоящее время стоимость одного такого или схожего комплекта, например, Predator Vesta II от того же производителя, начинается от 950-960 долларов США, то есть экономия на двух наборах составила около 1800 долларов, а каждый модуль обошёлся в 16 раз дешевле его текущей цены.