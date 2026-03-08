В первую и последнюю очередь потому, что это наиболее населённые регионы с высоким уровнем автомобилизации.

При всей болезненности нарушения правил дорожного движения (ПДД) для семейного бюджета и при постоянно растущих требованиях к уровню подготовки новых водителей, количество «лихачей» в России хоть и снижается, но отнюдь не такими высокими темпами, как того хотелось бы. В частности, как передаёт ТАСС со ссылкой на материалы статистики Министерства внутренних дел, за прошлый год в России было выявлено 11,44 миллиона нарушивших ПДД водителей.

Источник изображения: ChatGPT.

Лидерами этого антирейтинга среди российских регионов стали Москва и Московская область, на которые пришлось 1,182 и 1,136 миллиона нарушителей соответственно. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область суммарно приходится чуть больше 467 тысяч нарушителей. В непочётном «топе» разместились также Дагестан, Краснодарский и Ставропольский края, где за прошлый год зафиксировано 460 тысяч, 393 тысячи и 350 тысяч нарушителей ПДД соответственно.

Необходимо понимать, что сам по себе данный антирейтинг в своём абсолютном значении, тем более без указания наиболее распространённых нарушений и их опасности для других участников движения, неинформативен. По статистике, именно в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области наиболее аккуратные и осторожные водители, что подтверждается рекордными долями водителей из этих регионов с максимальной скидкой на ОСАГО за безаварийную езду.

В то же время большое количество нарушителей в них связано с простейшим статистическим фактом: эти регионы самые населённые в России и одновременно являются регионами с самым большим количеством автомобилей на душу населения. И естественно, что в общем зачёте «лихачей» в них будет больше, чем в менее населённых регионах. Поэтому очень важно уметь правильно работать со статистикой, дабы случайно или намеренно не заниматься жонглированием ею по своему усмотрению.