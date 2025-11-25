Gemini станет главным помощником на аппаратах южнокорейской компании

Два года назад, когда компания Google официально представила цифрового помощника Gemini на основе искусственного интеллекта, он был выпущен на новых устройствах Galaxy. Затем приложение появилось на более старых моделях смартфонов, планшетов и смарт-часов. Google Assistant также продолжал быть доступен, но скоро это может измениться.



Прежде Google говорила о намерении отказаться от Google Assistant на платформах Android и ChromeOS, постепенно двигаясь в этом направлении. В последней версии приложения Google (v16.46.61) нашли изменение, меняющее брендинг Google Assistant на Gemini. Это увидели в процессе настройки «Hey Google».

Сходные изменения брендинга обнаружили в функции «Hey Google и Voice Match» в Gemini, а также в разделе настроек приложения Gemini. Раздел «Окей, Google и Voice Match» в меню настроек поменяли на «Поговорите с Gemini без помощи рук».

Сообщается, что брендинг Google Assistant прекратит своё существование после марта 2026 года.

Samsung уже заменила Google Assistant на Gemini на телефонах и планшетах Galaxy с релизом обновления One UI 7.0. Пока неясно, что станет с устройствами на One UI 6.1.1 и более ранних версиях, неспособных получить обновление до One UI 7.0. Не исключено, что они получат Gemini через обновление приложения.