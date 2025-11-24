В целом шутеры привлекают наибольшее внимание геймеров

Исследовательская Newzoo опубликовала очередной отчёт по рынку видеоигр за октябрь 2025 года. Она назвала топ-20 игр по доходу от продаж и по количеству ежемесячно активных пользователей. Battlefield 6 находится в верхней части обоих рейтингов, как и другие крупные октябрьские релизы, включая ARC Raiders.

В октябре тон задавали шутеры. 11 игр этого жанра вошли в двадцатку по количеству игроков из США, Великобритании, Франции, Италии, Германии и Испании, а 7 попали в двадцатку лучших по доходам в тех же странах.

Battlefield 6 и её условно-бесплатный аналог в жанре королевской битвы Battlefield REDSEC делят лидерство по деньгам, опередив футбольную EA Sports FC 26 и вечный Fortnite. ARC Raiders стала седьмой, опередив Call of Duty и Counter-Strike, что нормально для месяца релиза.

Не относящиеся к шутерам новинки октября, такие как Ghost of Yotei и Pokémon Legends Z-A, заняли четвёртое и пятое места соответственно, NBA 2K26 стала шестой, опередив ARC Raiders.

В списке по количеству игроков Battlefield 6 третья, уступив Fortnite и Call of Duty. ARC Raiders оказалась 18-й, а Pokémon Legends Z-A — 15-й. Последняя при этом не ориентирована на многопользовательский режим.

Выход Call of Duty: Black Ops 7 может означать, что ноябрьский рейтинг претерпит некоторые изменения. Были новости о посредственных результатах игры, но не стоит спешить списывать со счетов представителя столь популярной франшизы.

Лучшие по доходам:

Лучшие по количеству игроков: