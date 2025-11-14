Сайт Конференция
Американская компания Metalenz повысит надёжность лицевой разблокировки Android-устройств
Metalenz Polar ID легко интегрируется в телефоны на Android и уже находится в массовом производстве

Считается, что лицевая разблокировка на Android-устройствах не такая надёжная, как сканер отпечатков пальцев. Google пробовала устранить этот недостаток с помощью радара Soli на аппаратах Pixel 4. Современные модели вроде Pixel 10 Pro XL используют сочетание программных алгоритмов и аппаратных компонентов процессора Tensor G5. Huawei какое-то время экспериментировала с безопасной лицевой разблокировкой, добавив в свои аппараты специальный датчик ToF.

Скоро технология распознавания лиц получит обновление. Американская оптическая компания Metalenz, работающая в области биометрической безопасности, отправила в промышленное производство технологию Polar ID. Впервые эта технология была представлена два года назад. Она основана на специальной системе обработки изображений, где для обеспечения безопасной разблокировки по лицу используется поляризация.

Metalenz продемонстрировала эффективность Polar ID на референсном устройстве на чипе Snapdragon. Это значит, что внедрение технологии на различных Android-устройствах на процессорах от Qualcomm затруднений вызвать не должно. Polar ID использует одну метаоптическую линзу и инфракрасную подсветку, что значительно уменьшает размер модуля. Это позволит производителям устройств обойтись без увеличения вырезов на экранах.


Metalenz начала производство модулей Polar ID по техпроцессу 40-нм на тайваньской фабрике UMC. Генеральный директор Роб Девлин говорит, что технология Polar ID «готова удовлетворить требования выпускаемой большими партиями потребительской электроники».

#смартфоны #безопасность #планшеты #телефоны #metalenz
Источник: androidcentral.com
