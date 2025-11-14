Эффективный термоэлектрический материал работает благодаря разнице температур

Инновационная аккумуляторная батарея, вырабатывающая энергию на основе разницы температур тела и окружающей среды, может стать фундаментом для создания самозаряжающихся умных часов и других носимых устройств. Эта технология была подробно описана в исследовании Ульсанского национального института науки и технологий (UNIST) в Южной Корее.

Исследовательская группа под руководством профессора Чан Сон Ён создала плёнкообразный ионный термоэлектрический материал. Похожие материалы разрабатывались и прежде, но сейчас получены самые высокие значения ZTi (термоэлектрического показателя). Рост достигает 70%.

При последовательном соединении материалов внутри модуля генерации энергии он вырабатывал 1,03 В при разнице температур 1 градус Цельсия. Команда использовала модуль для питания светодиодной лампочки при разнице температур 1,5 градуса. Вырабатываемая мощность оставалась стабильной и сохраняла 95% своей производительности на протяжении двух месяцев при использовании в помещении.

Прорыв заключается в подборе баланса между положительными и отрицательными ионами и максимальной плотностью. Чем выше показатель ZTi, тем эффективнее вырабатывается электричество при небольшой разнице температур.

Разработанный материал тонкий и гибкий, позволяя закреплять его на изогнутых поверхностях и на теле. Помимо смарт-часов, он может войти в состав датчиков с автономным питанием.