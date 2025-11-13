Это самый доступный по цене планшет южнокорейского производителя с поддержкой DeX

Не так давно анонсированные планшеты Samsung Galaxy Tab A11 и Tab A11+ относятся к одному семейству, но они поступили в продажу в разные дни. Сначала выпустили базовый вариант, а модель Plus появляется в Европе и Великобритании только сейчас – больше чем через месяц после анонса.

Galaxy Tab A11+ работает под управлением системы Android 16 вместо Android 15 в базовой модели. Здесь более производительный процессор Dimensity 7300 вместо Helio G99, и только здесь есть поддержка DeX.

Разница между планшетами заключается в размерах, форм-факторе и вариантах подключения. A11+ предлагается в версиях только с Wi-Fi и с сотовой связью 5G.

В Великобритании модель Wi-Fi с объёмом хранилища 128 ГБ стоит от 249 фунтов, а версии с 5G — от 299 фунтов. Это на 150 фунтов дороже по сравнению с Tab A11. В Германии Tab A11+ с Wi-Fi или 5G можно приобрести за 279 и 329 евро соответственно.