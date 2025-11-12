Также в планах компании — игровые видеокарты следующего поколения с улучшенными возможностями ИИ и трассировки лучей

2025 год оказался успешным для клиентского подразделения AMD, поскольку прогнозируемая выручка составит $10 млрд, средняя цена продажи процессоров стала на 50% больше прежней, а доля рынка ПК в доходе будет около 28%. В 2026 году ожидаются ещё более мощные процессоры и видеокарты.

Старший вице-президент AMD и генеральный менеджер подразделения Computing and Graphics Group Джек Хьюн представил технологические планы развития ИИ-ПК. Ожидаются два новых продукта: Gorgon и Medusa. AMD заявляет, что её линейка стремится к более чем десятикратному росту производительности ИИ на процессорах Medusa.

Процессоры AMD Gorgon Point выйдут в 2026 году, став обновлением существующих процессоров Strix/Kraken. Семейство пополнится несколькими новыми моделями, сохранив архитектуру Zen 5, графический процессор на архитектуре RDNA 3.5 и нейросетевой процессор XDNA 2 во всех моделях.

По-настоящему следующим поколением станут процессоры Medusa Point. В них ожидаются ядра на архитектуре Zen 6 и новое поколение GPU и нейронных процессоров.

Ещё AMD собирается представить игровой графический процессор следующего поколения с возможностями ИИ и трассировки лучей нового поколения. Он может не относиться к серии RDNA и знаменовать собой переход к чему-то новому.

Компания обозначила несколько нововведений, которые появятся в архитектуре GPU следующего поколения, таких как ядра Radiance, нейронные массивы и универсальный движок сжатия. Эта же архитектура будет использоваться в игровых видеокартах и игровых консолях. Дополнительные сведения можно рассчитывать получить на выставке CES 2026 в начале января.