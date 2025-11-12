Сайт Конференция
Блоги
Блогер
AMD запланировала процессоры Medusa на архитектуре Zen 6 на 2027 год
Также в планах компании — игровые видеокарты следующего поколения с улучшенными возможностями ИИ и трассировки лучей

2025 год оказался успешным для клиентского подразделения AMD, поскольку прогнозируемая выручка составит $10 млрд, средняя цена продажи процессоров стала на 50% больше прежней, а доля рынка ПК в доходе будет около 28%. В 2026 году ожидаются ещё более мощные процессоры и видеокарты.

Старший вице-президент AMD и генеральный менеджер подразделения Computing and Graphics Group Джек Хьюн представил технологические планы развития ИИ-ПК. Ожидаются два новых продукта: Gorgon и Medusa. AMD заявляет, что её линейка стремится к более чем десятикратному росту производительности ИИ на процессорах Medusa.

Процессоры AMD Gorgon Point выйдут в 2026 году, став обновлением существующих процессоров Strix/Kraken. Семейство пополнится несколькими новыми моделями, сохранив архитектуру Zen 5, графический процессор на архитектуре RDNA 3.5 и нейросетевой процессор XDNA 2 во всех моделях.

По-настоящему следующим поколением станут процессоры Medusa Point. В них ожидаются ядра на архитектуре Zen 6 и новое поколение GPU и нейронных процессоров.

Ещё AMD собирается представить игровой графический процессор следующего поколения с возможностями ИИ и трассировки лучей нового поколения. Он может не относиться к серии RDNA и знаменовать собой переход к чему-то новому.

Компания обозначила несколько нововведений, которые появятся в архитектуре GPU следующего поколения, таких как ядра Radiance, нейронные массивы и универсальный движок сжатия. Эта же архитектура будет использоваться в игровых видеокартах и игровых консолях. Дополнительные сведения можно рассчитывать получить на выставке CES 2026 в начале января.

#amd #видеокарты #процессоры
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

Srttye
09:55
Скажи, когда у тебя времени хватает такой бред сочинять? Я уже неделю не могу обзор написать по работе.. из за работы, а ты 2 или 3 высер даешь
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
aoxoa1
09:51
Не надо ничего менять, разгон убери чтобы не грелось и не глючило, и пользуйся, игрунок. А лучше заканчивай с этим, в реал выходи.
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
aiursun
09:48
Если коротко, то по моему опыту - да. У меня на атоме 450 с 2 гигами ОЗУ боле-менее работает.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
max1024
09:39
В комментариях к прошлой статье я уже отвечал на эти вопросы. - У Abit NF7 есть один неприятный нюанс: расположение IDE аккурат на одной плоскости с AGP портом поэтому более серьезные ВК туда физическ...
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
Imeron
09:23
>Порой видел, как сам WINE LG отказывался работать, если у процессора не хватало каких-либо инструкций. Так что это классика софта для Linux, вечно проблемного и кривого. Ну да. У процессора не хвата...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
nonses84
09:14
Если рассуждать логически, то санкции ввели США, при чем тут Болгария?
Reuters: На фоне санкций США Болгарии хватит запасов бензина на месяц
Алескандр Индустриевич
09:11
Этим действом, одни бандиты хотят заставить других бандитов поделиться награбленной добычей. Ничего нового для мира англосраксов.
CNN: Великобритания прекратила обмен разведданными с США из-за ударов по судам в Карибском бассейне
Алескандр Индустриевич
09:09
Удивительно что мало награбили, но они на этом не остановятся. Вся история англосраксов на грабежах и убийствах целых наций построена. За счёт этих действий они живут и выживают.
Китай обвинил США в хищении 127 тысяч биткоинов
KuziakaP
09:09
Раздвижные или распашные? Ась.
Цена анонимной криптовалюты Monero за неделю выросла на 20%
Андрей Попов
08:54
Они всю свою историю грабят других, что тут удивительного?
Китай обвинил США в хищении 127 тысяч биткоинов
