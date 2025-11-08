Сайт Конференция
Блоги
Блогер
Мировой рекорд разгона DDR5 вырос до значения 13211 МТ/с на плате Z890 AORUS Tachyon ICE
Прежний рекорд был ниже на 58 МТ/с и установлен четырьмя днями ранее

Мировой рекорд разгона памяти DDR5 оверклокера Saltycroissant на уровне 13 153 МТ/с продержался четыре дня, что в этом деле считается долгим сроком. Теперь другой оверклокер установил новый рекорд скорости памяти DDR5. AiMax опубликовал результаты на HWBot, и утилита CPU-Z показала скорость 13 211 МТ/с.

На изображении представлены данные о частоте памяти 6605,7 МГц. Конфигурация содержит материнскую плату GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE, которую использовал и saltycroissant и все другие участники из первой десятки. AiMax использовал модуль памяти Patriot Viper Xtreme 5 24 ГБ с процессором Intel Core Ultra 7 265K. Система включала охлаждение жидким азотом как процессора, так и памяти.

Задержки не изменились по сравнению с предыдущими мировыми рекордами, тайминги CL68-127-127-127-2 остались прежними. Увеличение частоты всего на 58 МТ/с не даст выгоды в реальных условиях, но обычные пользователи на домашних ПК и не собираются стремиться к подобным показателям.

#ddr5 #оперативная память #разгон
Источник: wccftech.com
