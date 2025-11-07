Ни одного чипа Intel нет среди десяти наиболее популярных

В наши дни процессоры AMD пользуются более высоким спросом, чем предложения Intel. Об этом в очередной раз напоминается статистика магазина Amazon, хотя там и произошло снижение проданных AMD процессоров с почти 90% до 83,80%. Чипы Ryzen X3D по-прежнему возглавляют рейтинг, а процессоров Intel в первой десятке нет уже несколько месяцев.

Процессоры Raptor Lake Refresh 14-го поколения продолжают продаваться лучше, чем Core Ultra 200, в первую очередь за счёт модели Core Ultra 7 265K, подходящей для работы и для игр.

Геймеры же предпочитают заплатить больше за Ryzen 7 9800X3D и 7800X3D. Оба этих процессора были проданы в количестве 8 000 экземпляров за месяц. Их совокупные продажи значительно превышают продажи всех процессоров Intel вплоть до 7-го поколения.

Рост цен на процессоры Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений сделал их ещё менее привлекательными. Процессоры AMD предыдущего поколения также дорожают, но пока не серия Ryzen 9000.

Третье место занимает Ryzen 5 5500 с объёмом продаж почти 5 000 экземпляров. Это позволяет назвать его одним из лучших в бюджетном сегменте. Несмотря на невысокую игровую производительность на фоне Ryzen 5 5600X, он продаётся лучше своих конкурентов в лице Intel Core i3 12100 и Core i3 14100F, где ядер не более четырёх против шести у Ryzen 5 5500.

Судя по статистике, геймеры выбирают либо максимальную игровую производительность, либо одновременно высокую игровую и рабочую производительность. Популярность дорогих моделей 9800X3D и 7800X3D не мешает процессорам AMD иметь среднюю цену продажи значительно ниже, чем у Intel.