Разработчики рассказали о популярности недавно выпущенной игры Throne and Liberty

Прошла неделя с момента дебюта бесплатной игры жанра MMORPG под названием Throne and Liberty на движке Unreal Engine 4. Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X. Издатель Amazon Games поделился первыми статистическими результатами о числе игроков. За первые семь дней в мир Солисиума отправилось свыше 3 млн игроков. Вместе они провели в игре более 24 млн часов, в среднем восемь часов на человека. Игра показала хорошие результаты и на платформе Twitch, где просмотрели более 11 млн часов её трансляций.

Вице-президент Amazon Games Кристоф Хартманн заявил в пресс-релизе, что доволен результатами. У разработчиков запланирована серия обновлений, включая первое осадное сражение за замок.

В ноябре пройдут первые крупные мероприятия гильдий. Amazon Games также планирует запустить первый сезон Арены для режима 3×3 и добавить двухзвёздочные кооперативные подземелья.

Корейская версия Throne and Liberty получила новый горный регион Таландр, где игроки могут использовать водные потоки для получения преимущества в бою за территорию. В Таландре игроки встретят четырёх новых полевых боссов и двух новых архибоссов. Появятся новые системы под названием «Руны» и «Резонанс характеристик». Все эти нововведения будут добавлены в глобальную версию уже скоро.

Amazon Games не впервые выпускает игру подобного масштаба. Игры New World и Lost Ark сразу же установили рекорды по числу участников. Обе со временем потеряли значительную часть своей аудитории, особенно New World. Последняя пострадала главным образом из-за нехватки контента. У Throne and Liberty такая проблема вряд ли возникнет.