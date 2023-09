РПГ с открытым миром портируют с PlayStation на компьютеры

У компании Sony есть популярная линейка игровых консолей PlayStation, но она не забывает и про персональные компьютеры. С PlayStation сюда пришли такие популярные и доступные прежде только на Playstation игры, как Spider-Man, The Last of Us, God of War. Среди последних портов с PlayStation 5 можно назвать Ratchet & Clank: Rift Apart. Теперь на очереди появление на ПК игры Horizon Forbidden West.

Об этом сообщает инсайдер с ником Billbil-kun. РПГ с открытым миром появилась на PlayStation 4 и 5 в феврале 2022 года. Затем для неё было представлено расширение под именем Burning Shores.

На этой неделе также сообщалось о версии Complete Edition, в состав которой войдут базовая игра и расширение. Для какой платформы она готовится, сказано не было. Если верить источникам инсайдера, это произойдёт и на PlayStation 5, и на компьютерах. В таком случае одновременный релиз на PlayStation и компьютерах состоится впервые для игр Sony.

Сообщается, что Horizon Forbidden West Complete Edition для PS5 и ПК в Steam и Epic Games Store будет представлена в ближайшие 30 дней. Официальных заявлений по этому поводу пока не было, пишет Neowin.