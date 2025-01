Также раскрыты конфигурации памяти всей серии смартфонов.

30 января 2025 года в сети появилась новая информация о готовящемся к выпуску смартфоне Nothing Phone (3a) Pro. Известный инсайдер Санджу Чоудхари опубликовал шпионскую фотографию устройства, которая, несмотря на защитный чехол, позволяет разглядеть некоторые детали дизайна. Главной особенностью, заметной на фото, стала тройная система камер. Это подтверждает ранее опубликованную информацию о характеристиках Nothing Phone (3a) Pro. Ожидается, что смартфон получит следующую конфигурацию камер: основная камера на 50 МП, сверхширокоугольная камера на 8 МП и телеобъектив на50 МП с 2-кратным оптическим зумом. Такая система должна обеспечить высокое качество съëмки в различных условиях.

Согласно имеющейся информации, Nothing Phone (3a) Pro будет доступен в единственной конфигурации. В ней объём оперативной памяти составит 12 ГБ, а встроенной 256 ГБ. При этом стандартная модель Nothing Phone (3a) предложит покупателям выбор из двух вариантов. В нём комбинация памяти составит либо 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти, либо 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти. Nothing Phone (3a) будет работать на базе чипсета Snapdragon 7s Gen 3, что обеспечит хорошую производительность при выполнении повседневных задач. Смартфон получит 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Такие характеристики должны обеспечить плавность анимаций и комфортную работу с контентом. Официальная презентация Nothing Phone (3a) и Nothing Phone (3a) Pro ожидается 4 марта 2025 года.