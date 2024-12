Для обхода санкций против Huawei на запрет покупки 5G-чипсетов у сторонних производителей, компания использует компанию Wiko.

9 декабря компания WIKO Mobile официально объявила о начале предварительной продажи своего нового смартфона, модели Hi Enjoy 70 Plus. Этот смартфон представляет собой сочетание современного дизайна и неплохих технических характеристик. Hi Enjoy 70 Plus отличается матовым корпусом, который доступен в трёх цветах: белоснежном, чёрном обсидиановом золотом и синем ледяном кристалле. Задняя панель смартфона украшена огромным круглым модулем камеры, который включает три задние камеры и двойную вспышку. Экран смартфона имеет прямой дизайн с прямоугольной рамкой, что добавляет ему современный и минималистичный вид.

Что касается технических характеристик, то в основе устройства лежит чипсет MediaTek Dimensity 700, изготовленный по 7-нм технологическому процессу TSMC. Этот процессор включает два ядра ARM Cortex-A76 с частотой 2,2 ГГц и шесть ядер ARM Cortex-A55 с частотой 2,0 ГГц. Графический процессор основан на архитектуре Valhall нового поколения от ARM и работает на частоте до 950 МГц. Смартфон Hi Enjoy 70 Plus предлагается в нескольких вариантах памяти: 8 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ. Смартфон также оснащён 6,75-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1600х720 пикселей. Встроенный аккумулятор имеет большую ёмкость 6100 мА*ч, а также имеется поддержка быстрой зарядки 40 Вт.

Система камер Hi Enjoy 70 Plus представлена задней основной камерой на 50 Мп и фронтальной 8-мегапиксельной камерой. Корпус смартфона имеет размеры 168,3×77,7×8,98 мм, а сам он весит около 210 грамм. Смартфон также обладает рядом дополнительных функций, включая поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, и различные сенсоры, такие как акселерометр, датчик приближения, компас и гироскоп.