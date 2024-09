Стали известны дизайн, варианты цветов и некоторые характеристики дисплея.

Компания Infinix готовится к выпуску своего первого раскладного телефона под названием Infinix Zero Flip. Этот шаг является значительным для бренда, который всегда фокусировался на предоставлении качественных устройств по разумным ценам.

Официальный тизер, выпущенный Infinix, подтверждает название Zero Flip и демонстрирует чёрный дизайн устройства, подчеркивая уникальность его шарнира. Однако, более подробную информацию о дизайне и функциях можно найти на изображении баннера, опубликованном пакистанским ритейлером Chugtai Mobile. Это изображение не только показывает чёрный вариант, но и раскрывает ещё один цветовой вариант - Violet Garden, который напоминает цветовую схему Infinix Zero 40 5G. Infinix Zero Flip будет оснащён 3,64-дюймовой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц, защищённой стеклом Gorilla Glass. Устройство будет иметь так называемый «шарнир с нулевым зазором», который обеспечит минимальные складки на дисплее. Также компания считает, что он будет идеальным для видеоблогинга, позволяя пользователям снимать видео 4K с помощью передней и задней камер. Как и Infinix Zero 40 5G, Zero Flip также будет оснащён функциями Go Pro.

На изображении также видны некоторые дополнительные функции устройства. На нижнем крае расположены слот для SIM-карты, микрофон, порт USB-C и решётка динамика. Левый край кажется пустым, а на верхнем крае, вероятно, находится дополнительный микрофон. Сканер отпечатков пальцев расположен сбоку, что обеспечивает удобный доступ к устройству. По другим сообщениям, Infinix Zero Flip будет иметь размеры 170 x 73,4 x 7,64 мм в разложенном состоянии. Вероятно, он будет оснащён аккумулятором ёмкостью более 4700 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки 70 Вт. Под корпусом у данного смартфона может находится чипсет Dimensity 8020, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.