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СтарыйДед
Предзаказ на Honor Magic Vs 3 раскрывает дизайн, варианты цвета и памяти перед официальным анонсом
Он будет доступен в трёх цветах: черном, белом и зеленом.

Honor, популярный китайский бренд смартфонов, готовится к запуску нескольких новых устройств 12 июля в Китае, включая Honor Magic Vs 3, Magic V3, MagicPad 2 и MagicBook Art 14. Перед официальным анонсом компания начала принимать заказы на Honor Magic Vs 3, раскрывая его дизайн, варианты цвета и памяти.

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Honor Magic Vs 3 отличается от своего предшественника, Magic V3, дизайном модуля камеры. В то время как V3 имеет восьмиугольный модульный модуль камеры, расположенный в центре верхней половины, Magic Vs 3 оснащён прямоугольным модулем камеры, расположенным в верхнем левом углу. Этот дизайн придаёт устройству более современный и стильный вид.

Honor Magic Vs 3 будет доступен в трех цветах: черном, белом и зеленом. С другой стороны, Magic V3предлагается в четырех оттенках: коричневом, черном, зеленом и белом. Magic Vs 3, похоже, имеет боковой сканер отпечатков пальцев и металлическую рамку, что обеспечивает удобство использования и прочность. Официальный листинг устройства подтверждает, что Honor Magic Vs 3 будет доступен в версиях с объëмом памяти 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Хотя подробности о чипсете не были официально подтверждены, есть вероятность, что Magic Vs 3 может быть оснащён чипсетом Snapdragon 8s Gen 3 или 8 Gen 2.

Более пристальный взгляд на камеру устройства показывает, что он оснащён перископической телефотокамерой. Хотя информация о конфигурации камеры устройства отсутствует, ожидается, что Honor Magic Vs 3 будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS и 3,5-кратную перископическую телефотокамеру. Другие ожидаемые характеристики включают рейтинг IPX8, обеспечивающий защиту от воды и пыли, аккумулятор ёмкостью 5200 мА*ч, быструю зарядку 66 Вт и беспроводную зарядку. Устройство будет иметь тонкий профиль 9,7 мм и вес всего 226 граммов. 

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Складной смартфон Honor Magic V3 получит аккумулятор 5200 мАч и корпус толщиной 9,7 мм
В сеть утекли характеристики складного смартфона Honor Magic V3
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