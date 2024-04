Экран имеет технологию AG Nano Engraving, которая уменьшает блики на 80 процентов, тем самым снимая усталость глаз после долгих часов учебы.

Компания Lenovo расширила ассортимент планшетов в Китае, выпустив планшет Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition. Как утверждает сама компания, данный планшет создан для того, чтобы обеспечить всестороннее обучение пользователям. Он оснащен 12,7-дюймовым "бумажным экраном" с разрешением 2944 x 1840. Экран имеет технологию AG Nano Engraving, которая уменьшает блики на 80 процентов, тем самым снимая усталость глаз после долгих часов учебы.

Lenovo также утверждает, что планшет поставляется с предустановленными более чем 45 000 уроков от известных учителей начальной, средней и старшей школы. В планшет также включены такие полезные инструменты, как встроенный банк вопросов и ресурсы, охватывающие несколько тем. Родители также могут контролировать использование планшета своими детьми с помощью функции дистанционного управления.

Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition оснащен восьмиядерным процессором неуказанной модели, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенного хранилища, а также массивным аккумулятором емкостью 10 200 мА*ч, который, как утверждается, обеспечивает 7,31 часа непрерывного воспроизведения видео. Размеры Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition составляют примерно 293,37 x 190,76 x 6,9 мм, а вес - 615 граммов. Среди других примечательных особенностей - поддержка Wi-Fi 6, 13-мегапиксельная фронтальная камера, 8-мегапиксельная задняя камера, четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и функция распознавания лиц. Стоимость Lenovo Xiaoxin Pad Plus Comfort Edition в Китае составляет 1 399 юаней (около 18 000 рупий).