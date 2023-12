Galax удалось поместить GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ GDDR6 в корпус толщиной всего 2 сантиметра, что делает видеокарту идеальной для особо компактных игровых компьютеров.

Galax представила первую модель видеокарты GeForce RTX 4060 Ti Unparalleled Max, которая удивительно узкая и занимает всего один слот PCIe, то есть 2 сантиметра. Чтобы обеспечить эффективное охлаждение графического процессора мощностью 165 Вт, корпус этой видеокарты чуть длиннее - 28 см, по сравнению с традиционными моделями с двумя вентиляторами, например GeForce RTX 4060 Ti Ventus 2X, длиной 19,9 см, но толщиной 4,2 см. Пока что Galax не опубликовала снимки системы охлаждения, которая, по слухам, включает в себя большой вентилятор, испарительную камеру и медный радиатор. Еще неизвестно, насколько эффективно работает такая узкая система охлаждения на практике. Модель GeForce RTX 4060 Ti от Galax поддерживает возможность разгона через прошивку, но имеет только стандартное значения тактовых частот компании Nvidia, то есть Boost 2535 МГц.

Тестирование в различных играх показало, что GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ обладает достаточной производительностью для плавного запуска ресурсоемких игр в разрешении 1440p на максимальных настройках. В случае игр с разрешением 4K многие из них также доступны, однако для более требовательных проектов, например The Last of Us или Hogwarts Legacy, может потребоваться включение DLSS или снижение уровня детализации. Питание видеокарты осуществляется через один 8-контактный разъем. Видеокарта также поддерживает подключение до четырех мониторов с помощью трех разъемов DisplayPort 1.4 и одного HDMI 2.1. Galax пока еще не объявила цену или дату начала продаж GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ Unparalleled Max, но, как обычно для этой компании, предполагается, что она будет сначала выпущена в Китае.