На сегодняшней конференции показали ноутбуки с экранами 14-дюймовой и 16-дюймовой диагональю

На сегодняшней конференции Honor Notebook Ryzen New Product and Smart New Function Conference был официально представлен Honor MagicBook X 14/16 Pro Ryzen Edition. Новая серия ноутбуков состоит из двух различных конфигураций: 14-дюймовой версии и 16-дюймовой версии дисплеев

Обе модели ноутбуков оснащены процессором AMD R7 7840HS, который обеспечивает максимальную производительность в 40/45 Вт и имеет память 16 ГБ + 512 ГБ. Кроме того, эти ноутбуки имеют встроенную технологию OS Turbo, батарею емкостью 60 Вт и быструю зарядку 65 Вт. Это позволяет им автоматически увеличивать тактовую частоту процессора при высокой нагрузке и притом работать без подзарядки на протяжении 13,5 / 11,8 часов.

Оба ноутбука также обладают экранами разрешением 1920 x 1200, яркостью до 300 нит и поддержкой 100% цветовой гаммы sRGB. 14-дюймовая версия имеет вес 1,4 кг и толщину 16,5 мм, в то время как 16-дюймовая версия весит 1,75 кг и имеет толщину 17,9 мм.

Новые ноутбуки также оборудованы двумя слотами для жестких дисков, кнопками питания с отпечатками пальцев и различными интерфейсами, включая USB4, двумя USB-A, HDMI и другими. Эти возможности делают их универсальными и удобными для использования в любых условиях.