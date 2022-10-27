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Илон Маск объявил себя главой Twitter и пришёл в офис компании с раковиной в руках
Очевидно, сделка между миллиардером и соц. сетью приближается к концу.
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Уже более полугода миллиардер Илон Маск то и дело пытается "увильнуть" от сделки с соц. сетью Twitter. Основной аргумент Маска всё это время состоит в том, что огромное количество аккаунтов в Twitter являются неактивным, а ещё примерно такая же часть используются в качестве ботов. Таким образом, по логике миллиардера, покупать компанию по прежней цене было бы для него опрометчиво. В свою очередь в Twitter заявляли, что таким образом Маск лишь пытается сбить цену, ведь в конечном итоге он всё равно компанию приобретёт.

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Похоже, юристы Twitter оказались правы: пару часов назад Илон Маск обновил надпись в своём профиле Twitter на "Chief Twit" (глава Твиттера), а также внезапно пришёл в главный офис компании в Сан-Франциско с раковиной в руках, опубликовав под видео текст "let that sink in", который буквально можно перевести как "задумайтесь". Вероятно, визит с раковиной может быть прямым намёком сотрудникам, что скоро новый директор многих из них уволит с постов.

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Что интересно, сразу после этого инцидента сотрудники Twitter распространили открытое письмо, где указали протест на намерение Маска сократить 73% коллектива. В письме отмечается, что угроза массовых увольнений является ничем другим, как явным актом запугивания сотрудников. В конце обращения сотрудники Twitter потребовали от миллиардера сохранить коллектив в нынешнем виде и не допускать дискриминаций по политическим убеждениям.
Источники: 1, 2.

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