Вопрос лишь в том, как Rockstar отнесутся к моддинг-комьюнити.

До выхода Grand Theft Auto VI остаётся меньше года. Если, конечно, не случится очередной перенос. Впрочем, ожидание уже превратилось в предмет собственных спекуляций и стратегий. Сообщество модеров, не дожидаясь релиза, принялось прикидывать, насколько открытой окажется архитектура новой игры.

Одним из первых своё мнение высказал Razed – автор визуального мода NaturalVision для GTA V. В интервью PC Gamer он предположил, что GTA VI может запустить новую волну пользовательского творчества. Причина проста: если Rockstar предложит официальные инструменты моддинга, сцена изменится необратимо. Предпосылки к тому уже есть, вспомнить хотя бы недавнюю интеграцию FiveM, платформы, некогда запрещённой, а ныне приобретённой самими разработчиками.

По словам Razed, особый интерес вызывает не визуальный слой (там всё и так близко к фотореализму), а многопользовательская часть. Кастомные карты, интерьеры, новые игровые режимы – здесь есть простор. И если Rockstar действительно решится запустить что-то вроде маркетплейса модов, по аналогии с Creation Club у Bethesda, моддинг в GTA может перестать быть маргинальным делом энтузиастов.

Самым острым вопросом стоит дата выхода на ПК. Изначально игра заявлена только для PS5 и Xbox Series, старт 26 мая 2026 года. Однако инсайдеры намекают, что ПК-версия может появиться быстрее, чем ожидается.