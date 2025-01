На платформе Netflix он выйдет через месяц.

Долгожданный анимационный фильм по мотивам франшизы The Witcher наконец-то получил полноценный трейлер. Это знаменательный момент, поскольку премьера The Witcher: Sirens of the Deep выходит на Netflix 11 февраля, предлагая фанатам новое погружение в любимую вселенную.

Отличительной особенностью выпуска является возвращение Дага Кокла, который вновь озвучивает Геральта из Ривии. Кроме того, свои голоса проекту подарили Аня Чалотра и Джои Бейти, известные по образам Йеннефер и Лютика в сериале. Хотя фильм соответствует вселенной телесериала, фокусируясь на событиях его первого сезона, он черпает вдохновение в рассказе Анджея Сапковского "Маленькая жертва".

В оригинальной истории Геральт расследует серию загадочных нападений на приморскую деревню, вскрывая напряженные отношения между людьми и жителями подводного мира. Эта история считается одним из самых захватывающих рассказов франшизы, в ней появляется подводный город, который обещает стать визуальной и сюжетной изюминкой адаптации.

В будущем поклонникам The Witcher есть чего ждать. В разработке находится четвертая игра франшизы, в которой главной героиней станет повзрослевшая Цири. Пятый и заключительный сезон остросюжетного сериала запланирован на 2026 год, что гарантирует продолжение саги.