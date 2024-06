После тизера о проекте почти ничего не говорилось.

Примечательно, что знаменитому тизеру The Elder Scrolls 6 исполнилось уже шесть лет, и эта годовщина заставила задуматься над будущим проекта даже главу отдела разработки Bethesda Тодда Говарда.

Bethesda впервые представила The Elder Scrolls 6 на выставке E3 2018, выпустив короткий и загадочный анонсирующий ролик, в котором не было ни слова о дальнейших планах студии. Спустя 6 лет фанаты по-прежнему не знают, чего ждать от долгожданного сиквела, выход которого ожидается не раньше 2028 года.

реклама

С момента выхода тизера Говард не разглашал информацию, дав лишь туманные комментарии в недавнем интервью YouTube-каналу MrMattyPlays. Во время интервью он признал, что между тизером и релизом игры существует значительный разрыв.

"Сегодня исполняется шесть лет с того момента, как мы выпустили тизер для Elder Scrolls 6, так что это заставило меня сделать паузу и сказать: "Ого, сколько времени прошло".

Если The Elder Scrolls 6 действительно выйдет в 2028 году, скорее всего, на консолях нового поколения и ПК, то с момента выхода The Elder Scrolls 5: Skyrim пройдет 17 долгих лет. За это время Bethesda выпустила несколько игр, в первую очередь научно-фантастическую RPG Starfield. Однако The Elder Scrolls 6 должна стать следующим сиквелом Bethesda, ожидаемым до Fallout 5, и, естественно, фанаты с нетерпением ждут ее выхода.

В другом месте интервью Говард подтвердил свое желание обеспечить The Elder Scrolls 6 долгосрочную поддержку. Размышляя о неизменной популярности Skyrim, он намекнул на потенциальное долголетие игры.