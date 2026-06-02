Она подойдет в качестве основы для тихих сборок ПК с низким энергопотреблением

Компания ASRock известна своими экстраординарными экспериментами в деле создания материнских плат. На этот раз компания выпустила довольно специфичную модель N250M/D5, которая оснащена встроенным процессором Intel N250.

Intel N250 представляет собой улучшенный вариант широко распространенного в мини-ПК процессора Intel N100. Он построен на более свежей архитектуре Twin Lake и имеет на ~12% более высокую частоту турбо-буста. Однако P-ядра здесь также отсутствуют, а количество E-ядер равно четырем, как и у N100.

В результате, на бумаге получается производительность, примерно равная Core i5-6400, как в однопотоке, так и в многопотоке. Правда, ASRock N250M/D5 имеет всего один разъем оперативной памяти, поскольку Intel N250 не поддерживает двухканальный режим. Это ограничивает скорость системы, но соответствует критериям ПК начального уровня с высокой энергоэффективностью. Материнская плата поддерживает модули DDR5-4800 объемом до 64 ГБ.

Что интересно, производитель распаял на плате слот PCI-E 3.0 x16. Но работает он только в режиме x2, что явно будет ограничивать FPS в играх. В любом случае, наличие этого слота выгодно отличает ASRock N250M/D5 от аналогичных плат для мини-ПК. Конечно, к последним также можно подключать GPU, например, через разъем M.2, но в случае с Micro-ATX форматом делать это гораздо удобнее.

Без сомнения, данная опция не превращает ASRock N250M/D5 в основу для построения современного геймерского ПК. Она скорее является базой для создания более полноформатной альтернативы мини-ПК, сохраняя их преимущества в виде малошумности и низкого TDP. При желании можно собрать полностью бесшумную систему, используя безвентиляторные блоки питания, например Seasonic PX/TX.

ASRock N250M/D5 обладает стандартным набором разъемов со стороны I/O-панели, характерным для бюджетных продуктов. Однако можно выделить наличие VGA-разъема и совмещенного PS/2, а также одного USB-C, что делает материнскую плату одновременно и приспособленной для устаревшей периферии, и совместимой с современными тенденциями в области передачи данных. Кроме прочего, можно отметить присутствие слота M.2 для накопителей форм-фактора 2242/2260/2280 и слота M.2 Key E для модулей Wi-Fi/Bluetooth.