Razg0n_blog
Доступный MacBook Neo может стать дорогим из-за повышения цен на 3-нм техпроцесс TSMC
Apple стала заложницей тайваньской компании, которая диктует цены
Apple планирует прекратить выпуск базовой версии MacBook Neo, что фактически будет означать повышение цены устройства на $100 — с $599 до $699. Однако это не предел, поскольку стало известно о намерении TSMC ввести повышающий коэффициент, стоимости своих технологий. Apple и так получает минимальную маржу от продаж MacBook Neo, а в новых условиях прибыль может и вовсе стать отрицательной. Поэтому компании ничего не останется, как повысить цены еще сильнее.

Apple стала заложницей TSMC из-за успеха MacBook Neo, популярность которого на рынке сильно превысила ожидания. Для удовлетворения спроса потребовалось расширить объемы выпуска процессоров A18 Pro, построенных на 3-нм техпроцессе. Однако увеличение масштабов производства с 5–6 млн запланированных единиц до 10 млн сопряжено с большими затратами, и к тому же чипы из новых партий не будут проходить отбор. Всё это в сумме оказывает давление на конечную стоимость.

TSMC видит, что Apple зависит от её технологий, поэтому, начиная со второй половины 2026 года она поднимает цену на свой 3-нм техпроцесс на 15%. Более того, в следующем году цифра может вырасти еще на 10%. В результате цены на MacBook Neo, вероятно, также вырастут, но это не заботит TSMC, которая получает огромные доходы, пользуясь сложившейся ситуацией на рынке полупроводников. Глава тайваньской компании даже призвал сотрудников скупать акции, чтобы обеспечить себя финансово в будущем.

#apple #tsmc #ноутбук #macbook #техпроцесс #3-нм #macbook neo
Источник: wccftech.com
