Рациональное решение, учитывая широкую распространенность Linux в ЦОД, где PCI-E 7.0 появится раньше, чем на ПК

Несколько дней назад было анонсировано первое потребительское устройство с интерфейсом PCI-E 6.0, которым стал SSD для ЦОД от Micron. Но прогресс не стоит на месте, и в экосистеме Linux уже стартовала предварительная подготовка к программной реализации PCI-E 7.0, состоящая из патчей для ядра. При этом символично, что номер следующей мажорной версии открытой ОС совпадает с номером версии следующего поколения PCI-E.

Может быть интересно

Стандарт PCI-E 7.0 был официально выпущен PCI-SIG в середине 2025 года. Новые спецификации позволили удвоить пропускную способность передачи данных и достичь 128 ГТ/с. В результате конфигурация PCI-E 7.0 x16 способна обеспечивать двухстороннюю связь на скорости 512 ГБ/с.

Для примера, в сфере SSD это означает, что максимальная скорость PCI-E 7.0 x4 относительно PCI-E 5.0 x4 взлетает вчетверо, с 15,75 ГБ/с до внушительных 63 ГБ/с, учитывая накладные расходы. И, конечно, новая версия PCI-E сохраняет совместимость с предыдущими, дополнительно предлагая улучшения по части энергоэффективности, а также другие оптимизации.

Хотя появление оборудования с поддержкой PCI-E 7.0 ожидается не ранее конца 2027 года, в Linux уже начинают закладывать соответствующий фундамент. Так, на этой неделе Ионут Нечита из AWS опубликовал набор патчей, содержащих необходимые определения регистров и скоростей, а также механизмы обнаружения и отчетности для устройств PCI-E 7.0, работающих на скорости 128 ГТ/с.

Дополнительно в пакет вошли базовые правки по контролю пропускной способности и охлаждению для PCIe 7.0. Можно добавить, что этот код является лишь "скелетом" для подготовки к внедрению нового стандарта и подвижек по разработке драйверов для конкретного оборудования пока нет.