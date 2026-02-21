Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
В Linux началась предварительная подготовка к внедрению PCI-E 7.0
Рациональное решение, учитывая широкую распространенность Linux в ЦОД, где PCI-E 7.0 появится раньше, чем на ПК

Несколько дней назад было анонсировано первое потребительское устройство с интерфейсом PCI-E 6.0, которым стал SSD для ЦОД от Micron. Но прогресс не стоит на месте, и в экосистеме Linux уже стартовала предварительная подготовка к программной реализации PCI-E 7.0, состоящая из патчей для ядра. При этом символично, что номер следующей мажорной версии открытой ОС совпадает с номером версии следующего поколения PCI-E.

Может быть интересно

Стандарт PCI-E 7.0 был официально выпущен PCI-SIG в середине 2025 года. Новые спецификации позволили удвоить пропускную способность передачи данных и достичь 128 ГТ/с. В результате конфигурация PCI-E 7.0 x16 способна обеспечивать двухстороннюю связь на скорости 512 ГБ/с.

Для примера, в сфере SSD это означает, что максимальная скорость PCI-E 7.0 x4 относительно PCI-E 5.0 x4 взлетает вчетверо, с 15,75 ГБ/с до внушительных 63 ГБ/с, учитывая накладные расходы. И, конечно, новая версия PCI-E сохраняет совместимость с предыдущими, дополнительно предлагая улучшения по части энергоэффективности, а также другие оптимизации.

Хотя появление оборудования с поддержкой PCI-E 7.0 ожидается не ранее конца 2027 года, в Linux уже начинают закладывать соответствующий фундамент. Так, на этой неделе Ионут Нечита из AWS опубликовал набор патчей, содержащих необходимые определения регистров и скоростей, а также механизмы обнаружения и отчетности для устройств PCI-E 7.0, работающих на скорости 128 ГТ/с.

Дополнительно в пакет вошли базовые правки по контролю пропускной способности и охлаждению для PCIe 7.0. Можно добавить, что этот код является лишь "скелетом" для подготовки к внедрению нового стандарта и подвижек по разработке драйверов для конкретного оборудования пока нет.

#linux #pci-e #pci-e 7.0
Источник: phoronix.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Южной Корее хакер вернул властям ранее похищенные 320 Bitcoin стоимостью почти $21 млн
1
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
21
В России высоко оценили степень готовности обновлённых пассажирских самолётов Ил-114-300
8
Российские тяговые батареи для электромобилей «Москвич» прошли комплексные испытания
1
100% годового энергопотребления Microsoft уже приходится на возобновляемые источники энергии
+
Процессоры AMD Zen 6 “Olympic Ridge” могут получить конфигурации с 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 24 ядрами
+
Британская компания Amara Automotive представила четырехколесный электровелосипед Elecy массой 45 кг
+
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
5
В Японии введут полный запрет на использование повербанков в самолёте
+
Знаковый зелёный холм из Windows XP спустя 30 лет удалось запечатлеть почти в оригинальном виде
1
В России начнут производить двухтопливные судовые двигатели
+
В док-станции GIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX видеокарта расположена на отдельной плате
+
Разработчик технологий суверенного Рунета переходит с российского ПО на Microsoft Exchange 2019
4
Легендарная «Волга» появится у дилеров уже летом — производство стартует во втором квартале 2026-го
1
Haval H7 (2026) поступил в продажу в России по цене от 3 999 000 рублей
1
AMD готовится представить очень мощные процессоры серии Ryzen 10000 с 24 ядрами
+
Мошенники освоили NFC‑гейт: Банк России предупредил о новой схеме кражи денег
3
Thermal Grizzly выпустила Ryzen 7 9850X3D со снятой теплораспределительной крышкой
+
Полные характеристики Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max появились в сети
1
Лимит мощности и сниженное напряжение не спасли владельца RTX 5090 от плавления адаптера 12V-2x6
9

Популярные статьи

Покупка PlayStation 4 на вторичном рынке в 2026 году — простые правила для удачной сделки
7
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
13
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
22
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
4

Сейчас обсуждают

Китя.
17:08
В этой игре мой проц грузится в игре всего 1% прикинь точно не тянет могу скрин в игре показать сам играй в эту шляпу. на лучше лизни красненькую амдэ.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
PhantomLord
17:05
Что-то твой проц не тянет даже 5080
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Опричник
17:03
Я тоже не смотрел. Чтобы это понять, достаточно школьного курса химии.
Popular Mechanics: Учёные планируют окружить ледник Судного дня стеной
corsi
16:57
Габен что ли виноват, что остальные магазины ущлепанские? А еще дадюшка Габен напихает этому типу за щеку и дальше на яхте будет чилить.
Глава Valve ответит в суде по иску на £656 млн из-за 30-процентной комиссии Steam
Cowboy Huggies
16:54
А еще майнкрафт убили и скайп.
Из Xbox уходят Фил Спенсер и Сара Бонд — финальная точка для игрового подразделения Microsoft
Zystax
16:48
А моды ставил и скрины тоже ИИ в майнкрафте делал? Чат ГПТ наверное?))
Как я на старости лет засел играть в Minecraft и не могу остановиться уже 2 месяца
Китя.
16:41
Прекращай завидовать. амудэ для ложек.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
16:33
Наглядное пособие,как заиметь божественную 5080 в одной картинке.Ну в принципе народ тут думаю в курсе
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
Китя.
16:06
Cобирайте на LGA 1700. Проц 13600KF цена 19р и мат плата Gigabyte B760 GAMING X D4 с Pci-E 5.0 за 15р. а память DDR4 на ваше усмотрения. Эта сборка спокойно вытянет видеокарту RTX5090 Вотакушки.
Выясняем, на каких процессорах и видеокартах есть смысл собирать бюджетный игровой ПК в 2026 году
dimkahon
15:41
Говно должно страдать! А если серьезно, то печально. Лично 9070хт не щупал, но по обзорам карта весьма неплоха.
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter