Google выпустила для смартфонов Pixel первую-бета версию Android 17 с тремя наиболее заметными улучшениями

Несколько дней назад Google объявила о выпуске первой бета-версии Android 17, что собственно и произошло. Однако по какой-то причине компания быстро прикрыла распространение ОС. Спустя некоторое время развертывание возобновилось, и теперь предварительная версия стала доступной для скачивания на смартфонах Pixel, от Pixel 6a до Pixel 10 Pro Fold, согласно информации на официальном сайте.

Как заявляют в Google, в новой сборке продолжена работа над повышением адаптивности Android-приложений, чтобы они могли одинаково эффективно использоваться на устройствах разного класса. Кроме того, Android 17 принесет с собой значительные улучшения по части камеры и воспроизведения мультимедиа. В дополнение к этому, ОС получит расширение массива профилей для взаимодействия с дополнительными гаджетами и инструменты для оптимизации связи.

Также Google заменила выпуск сборок Developer Preview на программу Android Canary для получения раннего доступа к новым изменениям. Переход на непрерывный канал Canary предоставил разработчикам три основных преимущества: ускорение доступа к новым функциям и API, повышение стабильности и упрощение тестирования за счет OTA-обновлений и лучшей интеграции с рабочими процессами CI.

Помимо объявления о выпуске бета-версии Android 17 компания также указала на оперативный переход к стадии тестирования стабильности программной платформы, запланированной на следующий месяц. Кроме прочего, интернет-гигант рассказал о плане по выпуску ежеквартальных обновлений. Во втором квартале ОС получит изменения в поведении приложений, которые могут привести к сбоям, а в четвертом квартале выйдет небольшой релиз, посвященный обновлению SDK.

Зарегистрированные в программе бета-тестирования Android смартфоны Google Pixel получат Android 17 Beta 1 по воздуху (OTA). Те, у кого нет подходящего устройства, могут воспользоваться 64-битными образами системы и развернуть их в эмуляторе Android, который входит в состав Android Studio.