Они касаются не только железа, но и внешнего вида

Аналитик финансовой компании GF Securities Джефф Пу выпустил обновленную заметку с аналитикой касательно грядущих флагманских смартфонов Apple. В ней он описал пять улучшений, которые должны появиться в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в конце текущего года.

Среди самых заметных изменений значится сокращение размеров выреза Dynamic Island вследствие перемещения подсветки FaceID под экран. В результате iPhone 18 Pro / Max можно будет визуально отличить от предшественников, что подчеркнет статус владельцев.

Вторым важным новшеством станет размещение переменной диафрагмы в основной 48 Мп камере топов новой линейки. Это даст возможность управлять количеством света, открывая "зрачок" ночью и сужая днем. Таким образом, камера iPhone 18 Pro / Max сможет делать более четкие снимки в условиях низкой освещенности, становясь еще ближе к профессиональным цифровым камерам.

Кроме прочего, iPhone 18 Pro / Max получат процессор Apple A20 Pro, выполненный по 2 нм техпроцессу TSMC. Также чип N1, который отвечает за Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, сменится на N2, что повысит производительность беспроводной связи и улучшит энергоэффективность. Ну и, наконец, следующее поколение модема собственной разработки Apple под названием C2 войдет в состав флагманов с приставкой Pro.

Ожидается, что iPhone 18 Pro / Max будут представлены в сентябре одновременно с iPhone Fold, а базовый iPhone 18 в свою очередь покажут лишь весной следующего года вместе с iPhone 18e.