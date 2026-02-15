Сайт Конференция
Razg0n_blog
Аналитик перечислил 5 изменений, которые появятся в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max
Они касаются не только железа, но и внешнего вида

Аналитик финансовой компании GF Securities Джефф Пу выпустил обновленную заметку с аналитикой касательно грядущих флагманских смартфонов Apple. В ней он описал пять улучшений, которые должны появиться в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в конце текущего года.

Среди самых заметных изменений значится сокращение размеров выреза Dynamic Island вследствие перемещения подсветки FaceID под экран. В результате iPhone 18 Pro / Max можно будет визуально отличить от предшественников, что подчеркнет статус владельцев.

Вторым важным новшеством станет размещение переменной диафрагмы в основной 48 Мп камере топов новой линейки. Это даст возможность управлять количеством света, открывая "зрачок" ночью и сужая днем. Таким образом, камера iPhone 18 Pro / Max сможет делать более четкие снимки в условиях низкой освещенности, становясь еще ближе к профессиональным цифровым камерам.

Кроме прочего, iPhone 18 Pro / Max получат процессор Apple A20 Pro, выполненный по 2 нм техпроцессу TSMC. Также чип N1, который отвечает за Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, сменится на N2, что повысит производительность беспроводной связи и улучшит энергоэффективность. Ну и, наконец, следующее поколение модема собственной разработки Apple под названием C2 войдет в состав флагманов с приставкой Pro.

Ожидается, что iPhone 18 Pro / Max будут представлены в сентябре одновременно с iPhone Fold, а базовый iPhone 18 в свою очередь покажут лишь весной следующего года вместе с iPhone 18e.

#apple #смартфон #iphone 18 pro #dynamic island #iphone 18 pro max
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Дмитрий Шишкин
11:56
Low‑Power Efficiency cores (LPE) — сверхмалые ядра, которые: не исполняют пользовательские программы не участвуют в многопотоке не видны как CPU‑ядра в Windows/Linux не влияют на производительност...
Презентация Intel Panther Lake — новые ядра, NPU и графика с XeSS 3 и многокадровой генерацией
Дмитрий Шишкин
11:52
AMD подчёркивает, что Zen 4c и Zen 4 — разные ядра, несмотря на одинаковый IPC. Пользователь может увидеть: • ниже частоты, • меньше кэша, • другой профиль производительности, и ошибочно решить, чт...
Презентация Intel Panther Lake — новые ядра, NPU и графика с XeSS 3 и многокадровой генерацией
mozghru
11:50
Skunk Anansie,пусть и не всё там металл.
Женский вокал в метале (мои личные предпочтения)
Руслан Знамов
11:34
можно его ставить ? А то я чот сцу и пока обнова в режиме ожидания )
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Remarc
10:55
странно что нет гикбенч 6 гикбенч ал cinebench r26 п.с. сообщения кроме как через ответ не отправляются
Путь зионщика в 2026 году на примере HEDT платформы LGA 4677 и процессоров Intel Sapphire Rapids
test1
10:49
мне нет
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
test1
10:47
очевидно ради интереса
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
test1
10:47
vogons еще забыл,ну это из иностранных
Тестирование полуживой Geforce 6600 AGP
Димасик
10:30
Новость ради новости! Патч 10-го числа вышел! Припозднились новостники!
Патч KB5077181 для Windows 11 решает проблемы с меню Пуск и падением fps в играх
Котэ
09:54
значит готовят майдан
Во Вьетнаме запустят спутниковый интернет Starlink
