Из-за снижения поставок ассортимент ПК стремительно сокращается

Ситуация с дефицитом компьютерной техники в мире становится все острее. На этом фоне крупный японский магазин Sofmap Gaming, расположенный в оживленном торговом районе Токио, решил попросить помощи напрямую у геймеров.

"В качестве любезности при покупке нового ПК у нас, пожалуйста, продайте свой игровой ПК нашей компании", — пишет официальный канал Sofmap Gaming в соцсети X. К сообщению приложена фотография, которая демонстрирует почти пустые полки в трехэтажном помещении.

"Даже бывшие в употреблении ПК сейчас практически отсутствуют в продаже", — говорит Sofmap Gaming, разъясняя причину своей просьбы. В тексте ниже компания указывает, что б/у ПК выкупаются ей по довольно высоким ценам. Более того, Sofmap Gaming не собирается делать акцент на типе устройства и готова выкупать как игровые настольные компьютеры, так и ноутбуки, и даже обычные ПК, не предназначенные для игр.

Как пишет Tom's Hardware, последствия дефицита DRAM начали отражаться на стоимости готовых ПК. Поставки модулей DDR5 и видеокарт с повышенным объемом VRAM сокращаются, а цены продолжают расти, что в итоге делает игровые системы всё дороже.

Вдобавок кризис может сдвинуть сроки выхода новых поколений GPU. Так или иначе, но геймеры в Японии активно раскупают запасы бывших в употреблении ПК, что явно говорит о наличии проблем с поставками.