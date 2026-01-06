Сайт Конференция
Блоги
Razg0n_blog
Gigabyte RTX 5090 Aorus Infinity с продвинутым охлаждением бросает вызов ASUS RTX 5090 ROG Matrix
Она будет конкурировать с наиболее топовыми вариантами RTX 5090 от других вендоров

После того, как в прошлом году ASUS представила супертоповую GeForce RTX 5090 ROG Matrix, Gigabyte не смогла остаться в стороне и выкатила свой ответ в виде модели GeForce RTX 5090 Aorus Infinity. В результате на рынке сформировался квартет из наиболее мощных версий GeForce RTX 5090, включающий в себя: ASUS GeForce RTX 5090 ROG Matrix, MSI GeForce RTX 5090 Lightning, GIGABYTE GeForce RTX 5090 Aorus Infinity и GALAX GeForce RTX 5090 D HOF OC LAB XOC.

Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Infinity имеет округлый дизайн и по внешнему виду напоминает световые мотоциклы из фильма "Трон". Система охлаждения видеокарты двухпоточная, с парой вентиляторов по краям и одним в центре, скрытым сеткой. Производитель именует ее Windforce Hyperburst.

Windforce Hyperburst подразумевает прямой продув радиатора и выброс нагретого воздуха за бэкплейтом. Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Infinity имеет на борту отдельную плату, которая управляет системой охлаждения. Что касается вентилятора по центру, то он активизируется при повышенной нагрузке на GPU.

Gigabyte также использовала ряд продвинутых композитных материалов для улучшения теплорассеивания, а именно: теплотрубки с повышенной теплопроводностью; композитный металлизированный термоинтерфейс для GPU, который представляет собой термопасту со свойствами жидкого металла; а также теплопроводящий гель серверного уровня для других компонентов видеокарты.

Длина Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Infinity составляет 330 мм, ширина — 145 мм, а высота — 65 мм. Разъем питания 12V-2x6 развернут вертикально, как у GeForce RTX 5090 Founders Edition. Также присутствуют RGB-подсветка Halo, литой металлический бэкплейт и поддержка двух BIOS. Ожидается, что стоимость видеокарты может превысить $3000.

#gigabyte #видеокарта #5090
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

Oleg Panda
19:17
Так первый сыч вполне себе нормально продавался и без вскрытой прошивки, эт раз. Два - пиратство так то карается по закону и чет я не думаю, что где то за бугром аргументный аргумент для покупки сыча ...
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Всеволод Шевченко
19:14
"При этом четверо победителей, которые выиграли рекордные суммы, свои чеки пока не предъявили. Речь о трех обладателях выигрыша по 333 миллиона рублей и одном, кому досталось 100 миллионов." Наверное...
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
Всеволод Шевченко
19:10
Лучше слушать аудиокниги Лавкрафта и нектороые совместные проекты (не все). Мне офигенно зашли Хребты безумия, зов ктулху, морок над Инсмутом, Молчащий в темноте (как-то так)- это все сам Лавкрафт. А ...
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
Всеволод Шевченко
19:01
Геополитические эксперты, блять! Говорят! Идите вы нахуй! И убивайте своих сыновей!
Опубликованы спутниковые снимки с последствиями удара США по Венесуэле
Dentarg
19:00
Кстати, если есть мозг, руки, время и финансы, можно подумать над безвентиляторным корпусом-радиатором ака Zalman TNN500A или из актуального - HDPLEX H5. Тем более, для HTPC не нужно париться с отводо...
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Всеволод Шевченко
19:00
"Геополитические и военные эксперты и аналитики говорят, что операция, длившаяся всего два часа и двадцать минут, стала крупным военным успехом для США." А что Геополитические эксперты говорят о дейст...
Опубликованы спутниковые снимки с последствиями удара США по Венесуэле
а вот и Праздник..
18:56
если что, это с апскейлером и генератором кадров
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
Dentarg
18:45
TDP это не энергопотребление, это требование к системе охлаждения. PL1 и PL2 придумали для Coffee Lake в 2017 году, советую актуализировать знание матчасти.
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
Дима
18:39
Это 2 большие разницы. США никто и ничто не угрожает. А нам ? Все? И не задний двор, а нож под ребром и проход для врагов РФ
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
Дима
18:33
С одной сторроны это всё печально, а с другой всё больше развязывает нам руки. При этом вероятно уже по зонам влияния определились, а делят прочие показатели и внешнее влияние на чужие зоны влияния
Новое поколение Xbox получит полноценную операционную систему Windows
