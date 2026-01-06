Она будет конкурировать с наиболее топовыми вариантами RTX 5090 от других вендоров

После того, как в прошлом году ASUS представила супертоповую GeForce RTX 5090 ROG Matrix, Gigabyte не смогла остаться в стороне и выкатила свой ответ в виде модели GeForce RTX 5090 Aorus Infinity. В результате на рынке сформировался квартет из наиболее мощных версий GeForce RTX 5090, включающий в себя: ASUS GeForce RTX 5090 ROG Matrix, MSI GeForce RTX 5090 Lightning, GIGABYTE GeForce RTX 5090 Aorus Infinity и GALAX GeForce RTX 5090 D HOF OC LAB XOC.

Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Infinity имеет округлый дизайн и по внешнему виду напоминает световые мотоциклы из фильма "Трон". Система охлаждения видеокарты двухпоточная, с парой вентиляторов по краям и одним в центре, скрытым сеткой. Производитель именует ее Windforce Hyperburst.

Windforce Hyperburst подразумевает прямой продув радиатора и выброс нагретого воздуха за бэкплейтом. Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Infinity имеет на борту отдельную плату, которая управляет системой охлаждения. Что касается вентилятора по центру, то он активизируется при повышенной нагрузке на GPU.

Gigabyte также использовала ряд продвинутых композитных материалов для улучшения теплорассеивания, а именно: теплотрубки с повышенной теплопроводностью; композитный металлизированный термоинтерфейс для GPU, который представляет собой термопасту со свойствами жидкого металла; а также теплопроводящий гель серверного уровня для других компонентов видеокарты.

Длина Gigabyte GeForce RTX 5090 Aorus Infinity составляет 330 мм, ширина — 145 мм, а высота — 65 мм. Разъем питания 12V-2x6 развернут вертикально, как у GeForce RTX 5090 Founders Edition. Также присутствуют RGB-подсветка Halo, литой металлический бэкплейт и поддержка двух BIOS. Ожидается, что стоимость видеокарты может превысить $3000.