В игровых тестах видеокарта зачастую оказывалась медленнее предыдущего поколения

До выхода GeForce RTX 5080 остались считанные часы, и геймеры уже потирают руки в ожидании того, как они будут устанавливать новейшую видеокарту от NVIDIA в свои ПК. Но многим из них невдомек, что она во многих случаях может иметь производительность такую же, как и у их GeForce RTX 4080 Super, или даже быть медленнее нее.

К примеру, в Alan Wake 2, одной из наиболее напичканных графикой ААА-игре, GeForce RTX 5080 идет вровень с предшественницей, выдавая в разрешении 1440p на высоких настройках с трассировкой лучей те же самые 67 FPS.

А в Cyberpunk 2077 в 1440p на ультра пресете с RT новейшая GeForce RTX 5080 умудрилась продемонстрировать меньшую частоту кадров, чем древняя GeForce RTX 4080 Super. Хотя разница не столь велика, ПК-энтузиасты наверняка ожидали увидеть если не внушительную, то хотя бы некоторую заметную прибавку FPS, а вместо этого получили отрицательный прирост производительности.

Без RT превосходство GeForce RTX 4080 Super было замечено в Counter-Strike 2 в 1080p с разницей в 3,8% в пользу GeForce 4000-й серии. В Marverl's Spider-Man Remastered (1440p и 4K) и The Last of Us (1440p) наблюдался паритет, а в Delta Force в 1440p на ультра настройках GeForce RTX 5080 проиграла GeForce RTX 4080 Super на 11,4%.

В среднем по всем протестированным играм с RT в 1080p GeForce RTX 5080 лучше, чем GeForce RTX 4080 Super на 2%, в 1440p на 5%, и в 4K на 9%. Без трассировки лучей на 0,6% 4,3% и 11% соответственно.

В итоге, как заметил Der8auer, GeForce RTX 5080 должна именоваться скорее как GeForce RTX 4080 Ti, поскольку прирост FPS в играх оказался просто микроскопическим. А значит, менять предыдущее поколение на новинку нет особого смысла.

Разве что узреть усовершенствованный генератор кадров, дающий в 4 раза больше FPS по сравнению с нативным рендерингом. Впрочем, данная функция будет кстати скорее для обладателей мониторов с частотой обновления от 240 Гц и выше, поскольку меньшая цифра означает, что базовый FPS ниже 60-ти, а это может приводить к «желейному» управлению.