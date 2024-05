News Corp владеет The Post, The Wall Street Journal и другими изданиями.

Владелец The Post, News Corp, договорился о знаковом соглашении по лицензированию контента с гигантом искусственного интеллекта OpenAI, сообщили компании в среду 22 мая.

Соглашение позволяет создателю ChatGPT использовать текущий и архивный контент, созданный изданиями, принадлежащими News Corp, в число которых также входят Wall Street Journal, Barron's, The Sun и The Times of London, чтобы отвечать на вопросы пользователей и обучать свои инструменты искусственного интеллекта.

Пятилетняя сделка может стоить более 250 миллионов долларов, при этом компенсация будет в виде денежных средств, а также кредитов за использование технологии OpenAI.

«Мы считаем, что историческое соглашение установит новые стандарты правдивости, добродетели и ценности в эпоху цифровых технологий», — заявил генеральный директор News Corp Роберт Томсон. «Мы рады, что нашли принципиальных партнеров в лице Сэма Альтмана и его надежной, талантливой команды, которая понимает коммерческую и социальную значимость журналистов и журналистики». «Это знаковое соглашение — начало прекрасной дружбы, в которой мы совместно будем стремимся создавать и обеспечивать понимание и честность», — добавил Томсон.

О сделке было объявлено в разгар ожесточенной гонки между OpenAI, поддерживаемой Microsoft, и ее конкурентами, такими как Google, за разработку передовых чат-ботов с искусственным интеллектом. OpenAI в настоящее время заключила соглашения о контенте с несколькими известными новостными издателями и платформами, включая родительскую компанию Politico Акселя Спрингера, Associated Press, Dotdash Meredith и Reddit.

Альтман назвал это партнерство «моментом гордости для журналистики и технологий». «Мы очень ценим историю News Corp как лидера в освещении последних новостей по всему миру и рады расширить доступ наших пользователей к ее высококачественным репортажам», — сказал руководитель OpenAI. «Вместе мы закладываем основу для будущего, в котором ИИ глубоко уважает, совершенствует и поддерживает стандарты журналистики мирового уровня».

Лицензионное соглашение последовало за месяцами переговоров между двумя фирмами. News Corp также будет «делиться журналистским опытом», чтобы обеспечить высококачественный контент в продуктах OpenAI. Издатели новостей выразили обеспокоенность тем, что компании, занимающиеся искусственным интеллектом, будут использовать их контент для создания чат-ботов, а затем использовать те же продукты для перекачки критического трафика сайтов и доходов от рекламы из средств массовой информации.

Томсон — ярый критик компаний, занимающихся искусственным интеллектом, которые «фактически крадут контент для создания чат-ботов, производящих мусор» , — заявил в феврале, что News Corp считает, что для разрешения ситуации «договор предпочтительнее судебных заседаний». В то же время, другие СМИ решили подать в суд, а не договориться. В их число входит газета New York Times, которая в декабре прошлого года подала федеральный иск о нарушении авторских прав против OpenAI.