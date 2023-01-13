Шлем не только очень экологичный, но и существенно крепче стандартного пластикового шлема

Чем могут удивить японские ученые - правильный ответ: всем. Скажите, какой ученый додумается использовать в качестве защитного материала панцирь морских моллюсков. А вот фирма Koushi Chemical Industry додумалась.

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Как говорится, расцветка на любой вкус. Источник фото: dezeen.com





И да, современная Япония неразделима с понятием экологичность и защита окружающей среды, скажем, они ходят рука об руку. Взять японскую деревню Саруфутсу, где местные жители издавна занимались рыболовством. Следовательно, все окрестности забиты отвалами из отходов промысловой деятельности. Что не есть хорошо согласно "экологическому феншую". Для нас, представителей "европейского склада ума", это было бы нетривиальной задачей, как очистить такую деревню, но сотрудники вышеобозначенной Koushi Chemical Industry справились. И весьма творчески. В фирме решили "загрузить" жителей села сбором панцирей местных моллюсков. После чего их "родимых" (моллюсков, а не жителей) отправляют на стерилизацию и дальнейшее измельчение панцирной структуры. На выходе в "панцирную крошку" добавляют перетертый пластик. Дальше запускается высокотемпературный процесс сплавки, после чего горячая смесь подается в специальные формы, похожие на морской гребень.









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Финальный материал значительно прочней традиционных материалов (различных пластиков) на одну треть. Да и с экологичностью процесса все в порядке: при производстве биопластика в воздух выбрасывается чуть ли не в половину меньше вредных веществ, чем при производстве стандартного пластикового шлема. Конечно, эти каски не сберегут голову от пули, выпущенной из штурмовой винтовки, но отлично подойдут работникам рыболовных сейнеров или строителям.