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По мнению эксперта дальнобойные ракеты ATACMS не смогут помочь Украине
Скоро состоится значимый саммит в Рамштайн, где Украина расскажет о своих "хотелках", одна из которых - дальнобойная ракета ATACMS
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   Вера в вундерваффе у украинцев в крови. Причем безосновательная. С этим феноменом должны разбираться соответствующие медицинские учреждения, но через неделю состоится важный саммит на военной базе Рамштайн (понятно что это в Германии), где Украина попытается получить "кое-что".

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Источник фото: cometa-zp.news


   Речь идет о ATACMS - тактических ракетах типа земля-земля, которые летят на дальность вплоть до 300 километров. Таких дальнобойных ракет у ВСУ еще нет, а отечественные разработки существуют лишь в виртуальной реальности и как макетный картонный образец для презентации высокому начальству. 


Источник фото: defencereview.gr


   И вот еще что: пропаганда в соседней стране настолько "увлеклась", что внушила мысль о "эффекте серебряной пули", где в этой роли отлично бы выступили искомые ATACMS, которые де, мол, могут взять и переломить ход боестолкновений с Российской армией (моя ухмылка до ушей). Причем не просто переломить, а сделать это моментально.

   Ну и немножко интересностей в ленту: данные ракеты украинское руководство клянчит давно, но отчего-то Пентагон их передавать не спешит, видимо что-то "знает" про тихую украинскую ночь, ибо предприимчивые граждане, а так же военные, могут "загнать" ниже рыночной цены данный в общем-то неплохой ракетный комплекс любознательному „Уралвагонзаводу“ - ибо: Nothing personal, it's just business.


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#украина #atacms #ракеты сша
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