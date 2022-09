Скоро состоится значимый саммит в Рамштайн, где Украина расскажет о своих "хотелках", одна из которых - дальнобойная ракета ATACMS

Вера в вундерваффе у украинцев в крови. Причем безосновательная. С этим феноменом должны разбираться соответствующие медицинские учреждения, но через неделю состоится важный саммит на военной базе Рамштайн (понятно что это в Германии), где Украина попытается получить "кое-что".

Речь идет о ATACMS - тактических ракетах типа земля-земля, которые летят на дальность вплоть до 300 километров. Таких дальнобойных ракет у ВСУ еще нет, а отечественные разработки существуют лишь в виртуальной реальности и как макетный картонный образец для презентации высокому начальству.









И вот еще что: пропаганда в соседней стране настолько "увлеклась", что внушила мысль о "эффекте серебряной пули", где в этой роли отлично бы выступили искомые ATACMS, которые де, мол, могут взять и переломить ход боестолкновений с Российской армией (моя ухмылка до ушей). Причем не просто переломить, а сделать это моментально.

Ну и немножко интересностей в ленту: данные ракеты украинское руководство клянчит давно, но отчего-то Пентагон их передавать не спешит, видимо что-то "знает" про тихую украинскую ночь, ибо предприимчивые граждане, а так же военные, могут "загнать" ниже рыночной цены данный в общем-то неплохой ракетный комплекс любознательному „Уралвагонзаводу“ - ибо: Nothing personal, it's just business.





