Официальные власти ограничили доступ в мировую Сеть еще 8 января.

В исламской республике интернет-связь полностью отсутствует не менее 60 часов, о чем проинформировали журналисты ТАСС собственных читателей, ссылаясь на сведения международной службы мониторинга глобальной сетевой активности NetBlocks.

По информации сотрудников агентства, ограничения на использование соединения с мировой сетью на территории Ирана были задействованы ещё в минувший четверг, когда во множестве городских населённых пунктов местные участники развернули крупные антиправительственные акции неповиновения.





Источник изображения: сайт Бизнес-онлайн

Добавим для читателей, что первые волнения, напрямую связанные с текущими событиями, начались в прошлом году. Так в Тегеране 29 декабря 2025 местные манифестанты вышли на улицы из-за падения национальной валюты – иранского риала. Причем иранские деньги обвалились очень резко. Через сутки к протестам присоединилась молодёжь – столичные студенты. Последних решили поддержать уже за пределами столицы Ирана и акции начались уже в других крупных городах. 2 января акции продолжали усиливаться, как и стал расти общий накал обстановки между силовиками и протестующими.

По данными ряда СМИ, в исламской республике протесты на утро 11 января распространились уже на 185 городов.