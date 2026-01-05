Дальнобойные российские беспилотники теперь могут самообороняться против вертолётов и даже самолётов

В мировой Сети появились кадры обновленной версии российского БПЛА «Герань», вооруженного самонаводящейся ракетой, используемой в современных версиях переносного зенитного комплекса «Игла», а именно модификации «Игла-С». Такие кадры в Интернете были размещены вчера, где на снимке отчетливо видно, что в транспортно-пусковом тубусе на фюзеляже беспилотника находится зенитная управляемая ракета.

Предполагается, что ракета переходит в боевое положение в случае визуальной или иной фиксации оператором, управляющим дроном «Герань» воздушной цели типа вертолёт или самолёт. В этот момент российский военный передает команду на запуск высокоточного крылатого боеприпаса. На следующем этапе в ракете срабатывает механизм обнаружения высокотемпературных контрастных целей и воздушный снаряд обнаруживает тепловой след, создаваемый воздушной целью.





Источник изображения: ТГ-канал «Военный осведомитель»

Есть мнение, что дистанционно управляемыми средствами ПВО станут не все «Герани», а так называемые охотники или сопровождающие, летящие вместе с общей группой других ударных БПЛА, выполняя миссии по этапированию или прикрывая невооруженные таким способом остальные дроны.





Источник изображения: ТГ-канал «Военная хроника»

И как сделали вывод аналитики «Военной хроники», для вероятного оппонента это неприятный сюрприз, так как придется перестраиваться и изменять концепцию оппонирования дронов – для избежания потери самолётов и вертолётов, выступающих в роли воздушных ПВО.





ПЗРК 9К338 «Игла-С». Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Не исключено, что модифицированные «Герани», вооруженные «Иглой-С», могут бороться и БПЛА оппонента и его же крылатыми ракетами, наводясь при помощи ТГС (тепловых головок самонаведения) или лазерной наводки, как и при помощи ручного управления.