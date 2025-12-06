Часть БТР достаточно изношенные и требуют капитального ремонта от авторизованных фирм США.

Американское правительство хочет оставить Польше 250 броневиков Striker всего за 1 доллар. Такой большой дисконт, прежде всего, выгоден самим США, так как транспортировка такого множества поддержанных БТР обратно в Соединенные Штаты с финансовой точки невыгодна. Поэтому проще «Страйкеры» отдать за символическую сумму.

Об этом решили рассказать журналисты издания BreakingDefense.

И как пишет телеграм-канал «Военный осведомитель», продажа Польше боевых машин будет выполнена по программе Excess Defense Articles, буквально переводящейся на русский как избыточные оборонные товары. Именно в рамках этого проекта Вашингтон фактически даром передает союзным государствам военное имущество США, получившее статус «лишнего» для американской армии.

Отметим, что подобное происходило в ещё больших масштабах после завершения иракского конфликта, когда тысячи американских броневиков оказались ненужными Вашингтону, и все эти бронемашины MRAP оказались в руках союзников. Правда, в последующем необходимо оплатить на обслуживание машин и логистические операции.

И это не всех устраивает в Польше. Хотя 250 бесплатных БТР кажется большим подарком, все без исключения передаваемые MRAP активно использовались. Что заставит польскую армию почти сразу же заказывать запасные детали и оборудование для ремонта у американских производителей.





Источник изображения: Лайф.ру

В дополнение к этому, в Польше решили сделать ставку на выпуск своего броневика колёсного типа – Rosomak. Поэтому часть финансирования будет перенаправлена на «бесплатные» Striker, что не может не огорчить лоббистов Rosomak.

Что интересно, Польша может аналогично «передарить» БТР американского производства. И отправить их не кому-то, а Украине. Правда найдется ли в киевском бюджете и без того изрядно просевшем, средства на ремонт б\у авто из США, вопрос весьма дискуссионный.