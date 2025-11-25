Отечественные беспилотники последних модификаций могут управляться как через телевизионный канал, так и наводиться на близкую цель самостоятельно

Обновленные ударные дроны семейства «Ланцет» серьёзно увеличили боевые показатели сразу по трём ключевым направлениям – длительности и дальности полёта, и мощности боезаряда. О прогрессе беспилотных систем «Ланцет» для англоязычной аудитории рассказали репортёры издания The National Interest.

Первый дрон «Ланцет» эксперты и простые зрители увидели на профильной выставке в российской столице ровно шесть лет назад. За это время боевые возможности дрона с Х-образным крылом серьёзно улучшились, так как БПЛА прошёл через многочисленные бои, рассказывается в публикации TNI.

Сам дрон создан из пластика с применением композитов, благодаря чему вес «Ланцета» не превышает 12 килограмм, и это с учетом 3-килограммовой боевой части. Что интересно, часть модификаций беспилотника может выполнять как ударные, так и разведывательные миссии. Причем управлять полётом БЛА можно посредством интегрированного GPS-модуля, либо визуального наблюдения, с помощью дополнительного контролирующего дрона. А как только «Ланцет» окажется в непосредственной близости от цели, для наведения на атакуемый объект задействуется ручной режим, делящийся на два подтипа – электрооптический и телевизионный.

Так для подстегивания интереса гостей дубайского авиационного форума, официальные представители «Ланцета» разместили информацию о серийном производстве конкретных улучшенных моделей – 51 и 52 с литерами Э-ИК. Причем все четыре модели отличаются от старых версий повышенной дистанцией полёта. Так 51-Э и 51Э-ИК способны пролететь 45 км со временем нахождения в воздухе около 50 минут. Улучшенные типы 52-Э и 52Э-ИК способны пролететь 35 км с возможностью оперирования до получаса.

Напоследок иностранные корреспонденты рассказали читателям, что российский ВПК смог масштабировать выпуск «Ланцетов» и указали, что отечественные дроны в выгодную сторону отличаются от классических ракет управляемого типа низкой стоимостью. По данным официальных представителей, в Дубае к фирме-производителю обратились чиновники из десятка государств, с просьбой заключить коммерческие контракты на продажу передовых беспилотников в собственные армии.