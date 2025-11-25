Пентагон хочет уменьшить уровень боязни собственных военных, «приучив» их посредством детально построенных макетов к реальным образцам современной боевой техники КНР и РФ

Командование американской армии отправило корпусу морской пехоты собственных вооруженных сил полноформатные и детализованные макеты актуальных систем ПВО, представляющих собой условные копии С-300 и HQ-9. Морпехи США будут «тренироваться» в ходе учебной сессии мероприятия Resolute Hunter 26-1,организованного на территории базы ВМФ Фэллон. Об использовании макетов рассказали журналисты издания Military Watch Magazine.

Так американские репортёры указали, что учения должны послужить идеальной имитацией боестолкновений солдат и офицеров США с системами ПВО российской и китайской армий. Введение в учебный процесс макетов позволит военному персоналу Соединенных Штатов получить опыт по обнаружению, выдаче целеуказания и борьбе против иностранных систем. Тем более, что условные установки армий РФ и Китая генерируют близкие к реальным электромагнитные и радиолокационные сигнатуры.

Представленные в ходе учений китайский и российский макеты получили пустынный окрас, характерный для иранских и алжирских С-300ПМ2, размещенных в национальных пустынях и пустынных районах. Источник изображения: Телеграм-канал «Военный осведомитель»

Не забыли указать в MWM и то, что C-300 находятся на вооружении не только российской армии, но и применяются ВС Алжира, Ирана и Венесуэлы. А близкими по тактико-техническим характеристикам к отечественной «Трехсотке» собственными установками, обладают военные КНР и КНДР, чьи специалисты сумели скопировать ряд технических решений с российского аналога, после чего создали свои комплексы противовоздушных систем – HQ-9 и KN-06.