Западные военные редакции относят тяжелый российский БПЛА к шестому авиационному поколению

Тяжёлый малозаметный беспилотник С-70, также известный как «Охотник», станет следующей боевой платформой российских ВКС. В этом уверен колумнист издания The National Interest Брендон Вайхерт.

Российский ВПК, даже несмотря на мощные западные санкции, не только масштабировал объёмы выпуска вооружений текущего поколения, но и постоянно придумывает перспективные боевые системы. И однозначно российское оружие становится более конкурентоспособным – в сравнении с американскими образцами вооружений.

Так стелс-беспилотник «Охотник», чья компоновка выполнена по схеме «бесхвостка» и чьим синонимом является схема "летающее крыло", по праву является передовой моделью, уверены в журналистском материале.

Ряд современных версий «Охотника» уже оснащены плоским соплом, качественно снижающим радиолокационную заметность тяжелого российского БПЛА. Источник изображения: Лента

Технологии стелс С-70 положительно влияют не только на собственные боевые возможности "Охотника", но и увеличивают эффективный боевой радиус истребителя пятого поколения Су-57. Экипаж последнего может задействовать малозаметный дрон не только в качестве ударной единицы, несущей высокоточные планирующие бомбы и дальнобойные ракеты, но и как разведчика, оснащенного высокочувствительным радиолокационным оборудованием.

Причём отсутствие пилота в БПЛА позволяет использовать оной в оспариваемом воздушном пространстве, где есть высокий шанс ввязаться в авиационный бой или подвергнуться атаке ПВО. Помимо этого для "Охотника" нет никакой проблемы выполнять боевые и разведывательные миссии в Арктике, защищая Северный морской путь. Этот новейший российский проект ни в коем случае нельзя игнорировать, резюмирует автор новости, призывая американских военных и аналитиков из Пентагона уделить отечественной разработке толику своего внимания.