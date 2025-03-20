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RoboCop: Rogue City выйдет с полной русской озвучкой, если студия Cool-Games соберет 420 тыс рублей
В Steam рейтинг нового Робокопа 9 из 10-ти. Теперь издатели игры на волне успеха планируют выпустить прямое продолжение в виде Unfinished Business.

   Похождения про бравого офицера детройтской полиции Алекса Мерфи могут получить полную русскую озвучку: на русском «заговорят» не только ключевые персонажи популярной франшизы про робота-полицейского, но и второстепенные. Речь идёт о потенциальной работе по локализации шутера от третьего лица – RoboCop: Rogue City. Озвучить который на великий и могучий пообещали сотрудники Cool-Games. Для этого необходимо собрать сумму в 420 тыс. рублей в рамках сбора на Boosty.

   О том как может выглядеть проделанная работа, демонстрирует почти четырехминутный трейлер, где главный герой «выстреливает» актуальные живые реплики с характерным металлическим оттенком. По словам авторов озвучки, атмосфера оригинала и локализация будут спаяны вместе в единый рабочий механизм, который наверняка понравится фанатам оригинального фильма от Пола Верховена.



   Отметим, что персонал Cool-Games известен тем, что собственными силами полностью перевели на русский Starfield и Vampyr. А совсем недавно благодаря усилиям Кул-Геймс на самом популярном славянском языке заговорили персонажи Alone in the Dark. Локализована была компьютерная версия игры.    

   Напомним, что приключения Мерфи в RoboCop: Rogue City по игровой классификации относятся к классическому 3d-шутеру от первого лица, где главный герой выполняет различные миссии в открытом мире. Помимо главной сюжетной миссии, игроку предстоит расследовать серьёзные правонарушения и наводить порядок на улицах Детройта при помощи жестких мер.  


Фильм 1987 года стал настоящим прорывом в кино, породив целую франшизу в виде прямых предложений оригинала, комиксов, карточных и компьютерных игр, игрушек. Правда после ухода из Питера Уэллера после выхода сиквела, фильмы про робота-полицейского в большинстве своем потеряли весь свой шарм и оригинальность первых двух фильмов серии.

   Подчеркнем, что издатели не забросили игру, а пообещали летом 2025 года выпустить прямое продолжение под наименованием Unfinished Business. В этой части игры робот-полицейский выступит в роли штурмовика, которому во что бы то ни стало надо зачистить высотный небоскреб OCP: OmniTower от преступных элементов и нарушивших присягу закону высших управленцев корпорации.  

#шутер от первого лица #robocop: rogue city #robocop #3d-шутер #cтудия озвучки cool-games #robocop :unfinished business
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