Nothing подтвердила разработку бюджетного смартфона CMF Phone 1 — у него будет загадочное колёсико.

Компания Nothing, известная своим первым смартфоном Nothing Phone (1), официально подтвердила разработку нового бюджетного устройства под названием CMF Phone 1. В недавней публикации в социальной сети X компания поделилась тизерным изображением смартфона, подогрев интерес фанатов.

CMF Phone 1 станет первым смартфоном от недавно созданного суббренда Nothing, CMF by Nothing. Этот суббренд был запущен в прошлом году как отдельная компания, ориентированная на выпуск более доступных гаджетов по сравнению с основными продуктами Nothing.

На тизерном изображении CMF Phone 1 можно заметить загадочное колесико, расположенное на боковой стороне устройства. Цель и функциональность этого колесика остаются неизвестными, но оно наверняка станет одной из отличительных особенностей смартфона. Некоторые предполагают, что колесико может использоваться для регулировки громкости, масштабирования или навигации по интерфейсу.

Хотя официальные характеристики CMF Phone 1 еще не раскрыты, ожидается, что смартфон будет позиционироваться в бюджетном сегменте. Он может оснащаться процессором начального уровня, ЖК-дисплеем и базовой системой камер.

Ожидается, что CMF Phone 1 будет выпущен в конце этого года или в начале 2025 года. Цена смартфона, вероятно, будет ниже, чем у Nothing Phone (1), который дебютировал по цене около 400 долларов.

Выпуск CMF Phone 1 является частью стратегии Nothing по расширению своего портфолио и охвата более широкого круга потребителей.